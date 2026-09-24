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Vízek bez obalu o Plzni: V první šestce budou rádi. O penaltě řekl něco, co fanoušky Viktorie nepotěší

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Bývalý reprezentant po šlágru v Edenu nekritizuje rozhodčí, ale samotnou Plzeň, a její sezonní ambice sesekává na minimum.
Vízek bez obalu o Plzni: V první šestce budou rádi. O penaltě řekl něco, co fanoušky Viktorie nepotěší

Vízek bez obalu o Plzni: V první šestce budou rádi. O penaltě řekl něco, co fanoušky Viktorie nepotěší

Zdroj: FK Dukla Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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