Vízek bez obalu o Plzni: V první šestce budou rádi. O penaltě řekl něco, co fanoušky Viktorie nepotěší

Neděle 20. září 2026, jedenáctá minuta nastavení. Tomáš Chorý podruhé pokládá míč na penaltový puntík, podruhé se rozbíhá a podruhé skóruje. Slavia otáčí zápas na 2:1, Plzeň odjíždí z Edenu s prázdnýma rukama. Během následujících hodin se plzeňský internet plní výkřiky o křivdě, o VAR, o ukradených bodech. Ladislav Vízek ale ve svém komentáři pro iSport jde přesně opačným směrem. Penalta? Správně. Opakování? Taky správně. Viník? Merches Doski, nikdo jiný.
Co přesně Vízek řekl
Vízek svůj verdikt formuloval bez diplomatických kudrlinek. Penaltový zákrok označil za faul, s nařízením i s opakovaným kopem se ztotožnil a odpovědnost přesunul dovnitř plzeňské kabiny. „Ayaosi je šikovnej, Doski mu skočil na špek,“ napsal. „Takhle zkušenej hráč by ale měl reagovat jinak.“ Podle něj ve vypjatých momentech „hlava vypne“, a přesně to se stalo. Místo aby útočníka vytlačil do méně nebezpečné pozice, vložil nohu do jeho běhu a dal rozhodčímu Volkovi důvod sáhnout po penaltě.
Důležité je, že Vízek nestojí sám. Expert Mareš na iDNES popsal zákrok jako jasné podražení. Folprecht na TN.cz vysvětlil, proč se penalta opakovala: nestačilo samotné Doskiho vběhnutí do vápna před kopem, klíčové bylo, že se jako první zapojil do hry po odrazu od brankáře. Přesně to předepisuje Law 14 pravidel IFAB: pokud hráč bránícího týmu poruší postavení a získá z toho výhodu, kop se opakuje. Žádná konspirační teorie, žádný šedý výklad. Čistá pravidlová mechanika.
Doskiho černá neděle v číslech
Vízkova kritika není jen dojmová. Data ze zápasu ukazují, jak daleko byl Doski od svého standardu:
- 35 akcí v zápase oproti dlouhodobému průměru téměř 59
- 16 přihrávek za celý zápas
- 3 vyhrané souboje z 9, třetinová úspěšnost
Analytik Stanislav Levý k tomu dodal kontext: Doski se vrátil po mistrovství světa bez plné přípravy a adaptuje se na nový způsob bránění pod trenérem Kováčem. Sám Kováč po zápase přiznal, že obránce „dal rozhodčím šanci penaltu písknout“. Ani plzeňský trenér tedy nevinil sudí, jen těžce nesl dopad na výsledek.
Šestka jako strop, ne jako odrazový můstek
Tvrdší než kritika Doskiho je ale Vízkův pohled na celou sezonu. „V Plzni budou rádi, když půjdou do první šestky,“ napsal. Pro klub, který v sezoně 2024/25 skončil druhý se 74 body a bilancí 23 výher, 5 remíz a 7 porážek, a v ročníku 2025/26 bral bronz a kvalifikaci do Evropské ligy, je to věta, která pálí.
Tabulka po 9. kole 2026/27 ale Vízkovi dává argumenty:
|Ukazatel
|Plzeň 2026/27 (po 9. kole)
|Pozice
|10. místo
|Body
|10
|Skóre
|17:17
|Ztráta na 6. místo (Zbrojovka Brno)
|6 bodů
|Ztráta na 1. místo (Slavia)
|13 bodů
V herním modelu Chance Ligy přitom první šestka znamená účast ve skupině o titul, body se přenášejí ze základní části. Týmy na sedmém až desátém místě jdou jen do play-off o umístění. Pro Plzeň, zvyklou hrát o medaile, je samotná debata o tom, jestli se vejde do horní poloviny, degradací.
Kontrapunkt: ještě nic není ztraceno
Spravedlivě je třeba dodat, že matematika Vízka zatím nepodporuje tak jednoznačně, jak zní jeho rétorika. Zbývá 21 kol, šestibodová ztráta na skupinu o titul se dá smazat během tří týdnů. Interní model iSportu po 9. kole stále odhadoval Plzni očekávané čtvrté místo a 66% pravděpodobnost účasti ve skupině o titul. Levý připomíná, že mužstvo se teprve sžívá s novým systémem a forma může přijít.
Jenže právě v tom je síla Vízkova výroku. Neříká, že Plzeň matematicky nemůže výš. Říká, že její aktuální hra a mentalita odpovídají týmu, pro který je šestka strop, ne odrazový můstek k titulu. A po nedělním kolapsu v Edenu, kdy Viktoria vedla od 64. minuty a během nastavení přišla o všechno, je těžké mu oponovat víc než tabulkovým modelem.
Plzeň má 21 kol na to, aby Vízkovi dokázala, že se mýlí. Po tom, co předvedla v Edenu, ale bude muset začít u sebe, přesně tam, kam bývalý reprezentant namířil prst.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner