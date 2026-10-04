Vítr v kapse: Vaculík vyhlížel italskou hvězdu, Andrlová natáčela v cizím pyžamu a starší kolegové flámovali do rána

Vítr v kapse, FOTO: Ivan Minář / distr. TV Nova Vítr v kapse, FOTO: Ivan Minář / distr. TV Nova Vítr v kapse, FOTO: Ivan Minář / distr. TV Nova Vítr v kapse, FOTO: Ivan Minář / distr. TV Nova
V psychologickém snímku Vítr v kapse z roku 1982 si Lukáš Vaculík myslel, že ho čeká natáčení u moře v mezinárodní koprodukci. Režisér mu totiž oznámil jméno jeho filmového parťáka. Vaculík ale netušil, že Sagvan Tofi není italská hvězda, ale o tři roky mladší student ze stejné pražské konzervatoře. Cesta do továrny a první setkání na toaletě
Ondřej Bystřický a Cyril Čech v podání Lukáše Vaculíka a Sagvana Tofiho nastupují po maturitě do velkého strojírenského závodu. Zde poznávají tvrdou realitu pracovního procesu, baví se na účet kolegů a vyhýbají se povinnostem. Ondřej sní o kariéře námořníka, ale do cesty se mu staví chybějící vojenská služba i složitý vztah s prodavačkou Helenou, kterou hraje
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Představitelé obou kamarádů se před kamerou sešli poprvé, i když navštěvovali stejnou školu. K jejich seznámení došlo na toaletě konzervatoře, kam tehdy sedmnáctiletý Tofi přišel za Vaculíkem s hrdým oznámením, že spolu budou hrát ve filmu. Starší kolega, kterého si režisér Jaroslav Soukup vybral díky jeho výkonu ve snímku Lásky mezi kapkami deště, na zprávu reagoval pouhým slovem dobrý a z místnosti odešel. Tofiho jméno slyšel předtím jen od režiséra a považoval ho za italského herce.
Skutečná smrt kamaráda a seškrtaný scénář
Příběh vychází z pětašedesáti procent z osobních zkušeností Jaroslava Soukupa z jeho práce v plzeňské Škodovce, kam nastoupil po maturitě. Tvůrci využili vstřícnosti tamního podniku, takže pro potřeby kameramana mohly na povel kouřit tovární komíny. Z reality pochází také tragický závěr celého vyprávění. Režisér do scénáře zanesl událost ze svého života, kdy se jeho skutečný kamarád smrtelně zranil při nehodě na motocyklu.
Původní scénář filmu přitom vypadal odlišně, protože se měl zaměřit na celou partu slušných a vzorných spolužáků z jednoho podniku. Tvůrci se nakonec rozhodli počet hlavních postav omezit pouze na dva rebely. V ději zůstala dělnická zápletka se zlepšovacím návrhem úhlové frézovací hlavy, se kterým přichází svědomitý Franta Kalaš. Shodou okolností si tento vynález nechala patentovat trojice československých inženýrů v roce 1988, tedy šest let po vzniku filmu.
Džíny v posteli a problémy s alkoholem
Ústřední dvojice prožívala natáčení odlišným způsobem. Tofi se v Plzni poprvé zamiloval, prožil s místní dívkou první intimní chvíle a za honorář 3500 korun československých si pořídil brusle z Německa. Během milostné scény před kamerou uplatnili herci netradiční úbory. Vaculík ležel pod peřinou v džínových kalhotách a Andrlová si pro natáčení oblékla pyžamo svého vlastního manžela.
V zákulisí se štáb potýkal s chováním některých starších herců. Karel Augusta jako mistr Mádr a Jiří Vala v roli mistra Barbachána trávili večery mezi natáčecími dny intenzivní konzumací alkoholu. Jejich pití se občas protáhlo až do ranních hodin, což následně způsobovalo komplikace při samotném plnění pracovních povinností na place.
Nepřesnosti ve sportovním přenosu a železná opona
Režisér do děje zakomponoval i několik dobových zajímavostí a rekvizit, u kterých se objevily drobné nepřesnosti. Ondřejův otec sleduje v televizi fotbalový zápas mezi Ajaxem Amsterdam a Bayernem Mnichov, na nějž vzápětí navazuje sestřih utkání Baníku Ostrava se stejným mnichovským klubem. V reálném čase od sebe tyto dva sportovní přenosy dělily více než čtyři měsíce, ve filmovém světě však uplynulo jen několik týdnů.
Když filmový Ondřej kupuje v knihkupectví obrazovou publikaci za dvaašedesát korun československých, odnáší si estonskou knihu vydanou u příležitosti olympijských her v Moskvě. Mladíci ve filmu také pozorují vlak do Paříže. Šlo o skutečný Západní expres spojující Prahu s Frankfurtem a francouzskou metropolí, který jako jeden z mála spojů za dob komunistického režimu pravidelně protínal železnou oponu.
Narození dcery a úmrtí měsíc po premiéře
Skladnici Ilonku ztvárnila Zora Ulla Keslerová, která při práci očekávala narození druhého potomka s hudebníkem Petrem Hapkou. Herečka se tehdy stále vyrovnávala s úmrtím svého prvního dítěte a doufala, že jí role pomůže přijít na jiné myšlenky. Na podzim roku 1982 po dokončení natáčení přivedla v Římě na svět dceru Petru. Tofi se později přiznal, že se mu Keslerová líbila, ale vnímal ji jako zcela nedostupnou vdanou hvězdu italských filmů. Kvůli postsynchronům propůjčila Ilonce svůj hlas herečka Soňa Dvořáková.
Do kin snímek vstoupil prvního května 1983 a postupně nasbíral bezmála dva miliony diváků, čímž tvůrcům vydělal patnáct milionů korun československých při nákladech lehce přes tři miliony. Výrazného úspěchu se však nedožila Karolina Slunéčková, představitelka matky hlavního hrdiny. Herečka skonala pouhý jeden měsíc po slavnostní premiéře.
Komedii Vítr v kapse vysílá stanice Nova 4. října v 11:55 a stanice Nova Cinema 7. října ve 13:30.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, filmovyprehled).