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Vítězství nic neurčuje: Jakou lekci si Norris ze sezóny odnáší?

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McLaren ani Lando Norris neobhájili loňský konstruktérský a jezdecký titul. Mercedes potvrdil zimní předpovědi, do nové éry vstoupil nejlépe připravený a poprvé od roku 2020 vrátil oba tituly do Brackley.
Vítězství nic neurčuje: Jakou lekci si Norris ze sezóny odnáší?

Vítězství nic neurčuje: Jakou lekci si Norris ze sezóny odnáší?

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.11.2026 11:44

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