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Vítězové voleb v Praze 8 skončí v opozici, obešlo je současné vedení

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Komunální volby v Praze 8 vyhrála s 25 procenty koalice 8žije, Praha sobě a Zelení. Se skoro třicetiprocentním podílem křesel v zastupitelstvu ale budou v opozici, na spolupráci totiž jednají druzí STAN a TOP 09 s ODS, KDU-ČSL a ANO. Podle lídra 8žije Václava Stránského ani nechtěli komunikovat.
Vítězové voleb v Praze 8 skončí v opozici, obešlo je současné vedení

Vítězové voleb v Praze 8 skončí v opozici, obešlo je současné vedení

Zdroj: Jakub Horňák
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 19.10.2026 12:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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