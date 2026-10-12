Vítězný STAN se v Praze 6 dohodl na koalici. Stárka nahradí na postu starosty Prokop

Vítězný STAN se v Praze 6 dohodl na koalici. Stárka nahradí na postu starosty ProkopPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vítězný STAN se v Praze 6 dohodl na koalici. Stárka nahradí na postu starosty ProkopZdroj: Facebook Petra Prokopa
Článek byl publikován 12.10.2026 04:38
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