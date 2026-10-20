Vítězné uskupení Pro Třebíč sestavilo novou koalici, pokračuje s ANO a lidovci

Vítězné uskupení Pro Třebíč sestavilo novou koalici, pokračuje s ANO a lidovciPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vítězné uskupení Pro Třebíč sestavilo novou koalici, pokračuje s ANO a lidovciZdroj: facebook Pavla Pacala
Článek byl publikován 20.10.2026 06:33
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