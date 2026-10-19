Vítězka Wimbledonu Vondroušová se svezla na vlnách a schytala to. Na surfu jí zatím moc nejde, tekla i krev

„Poezie v pohybu.“ Tak okomentovala Markéta Vondroušová krátké video ze svých instagramových Stories, na kterém se snaží zkrotit vlnu. Podle webu TN.cz, který záběry popsal 15. října, jí to na prkně zatím moc nejde. V dřívějších příspěvcích navíc ukázala, že ji trénink ve vlnách stál i trochu krve. Vítězka Wimbledonu 2023 tak po letech na kurtech znovu dělá to, co nezná: začíná od nuly. Na rozdíl od běžné tenistky na dovolené ji ale na podzim nečeká návrat k soutěžím. Na okruh se kvůli čtyřleté suspendaci smí vrátit až v létě 2030.
Řecko, Baskicko, Bali
Surfování nebere jako jednorázový výlet. Podle Expresu, který o jejím novém koníčku psal 5. října, se mu věnuje už několik měsíců. Začínala v Řecku, pokračovala na pláži Sopelana v Baskicku, kde se láme atlantický příboj, a v říjnu se přesunula na Bali, jednu ze světových surfařských mek. Obklopuje se instruktory a svou cestu pravidelně dokumentuje na sociálních sítích. Mezi fotkami se kromě Bali objevilo i Rakousko a Španělsko.
Jedna věta z jejího balijského popisku přitom zní skoro jako manifest. Podle Expresu napsala, že se život nějakým způsobem stává lepším. Od hráčky, která v létě přišla o kariéru na čtyři roky, je to nečekaně smířlivý tón.
A co ta krev? Přesné místo zranění ani okolnosti pádu z dostupných záběrů ani z jejich popisu nevyplývají. Nic nenaznačuje, že by šlo o vážný úraz: žádná zmínka o ošetření, stezích ani přerušeném pobytu. Spíš odřenina nebo řezná ranka, jakých si začínající surfaři přivezou z moře desítky.
Krev k začátkům prostě patří
Surfování působí jako pohodový sport, ale zkušenější jezdci vědí své. Americká ortopedická společnost AOSSM ve svém přehledu o prevenci surfařských úrazů řadí mezi nejčastější úrazy právě řezné rány a odřeniny, dále podvrtnutí, nárazy a zranění od vlastního prkna. Zdravotnický portál australského státu Victoria k tomu přidává pád z vlny, kterému surfaři říkají wipeout, a náraz na dno nebo útes.
Největší riziko podle odborníků nesou:
- nezkušenost a surfování nad vlastní schopnosti,
- nevhodné podmínky na vodě,
- špatné nebo nevhodné vybavení,
- surfování o samotě.
Prevence je proto jednoduchá a Vondroušová ji podle všeho dodržuje: lekce v akreditované škole, instruktor po ruce, rozehřátí před vstupem do vody a vhodně zvolené prkno. Většina surfových úrazů podle zdravotníků vážná není. Profesionální sportovkyně s ramenem, které ji v minulosti vyřadilo na měsíce, ale ví, že i malá chyba může stát hodně.
Proč surf a ne kurt
Tady končí dovolenková historka a začíná vážnější kapitola. Vondroušová nesurfuje mezi turnaji. Žádné turnaje totiž nehraje.
Mezinárodní agentura pro integritu tenisu (ITIA) ji v červnu potrestala čtyřletou suspendací. Důvodem nebyl pozitivní test, ale odmítnutí odevzdat vzorek při mimosoutěžní kontrole. Podle oficiálního oznámení ITIA se to stalo 3. prosince 2025 kolem osmé večer u ní doma. Nezávislý tribunál rozhodl, že trest platí od 22. června 2026 do 21. června 2030.
Podrobné rozhodnutí na webu Sport Resolutions ukazuje, že tribunál dal přednost výpovědi dopingové komisařky. Uznal sice, že tenistka prožívala úzkost a stres, přesvědčivé ospravedlnění pro odmítnutí testu ale nenašel. Výsledky z období mezi prosincovou kontrolou a začátkem trestu jí zůstávají. Sama Vondroušová už v červnu na Instagramu prohlásila, že nikdy nedopovala.
Pravidla suspendace jsou přísná. Nesmí hrát, trénovat ani se účastnit akcí, které pořádají nebo zaštiťují ITF, WTA, ATP, grandslamy či národní svazy. Expres k tomu dodává, že podle jeho výkladu nesmí využívat ani kurty, posilovny a zázemí klubů spadajících pod českou či mezinárodní tenisovou strukturu. Pro sportovkyni, jejíž celý den se dosud točil kolem tréninkového centra, je to radikální řez.
WTA ji dnes ve svém profilu vede jako neaktivní hráčku. V žebříčku jí patří 653. místo, letošní bilance zní jedna výhra a jedna porážka.
Šampionka, která umí začínat znovu
Kariéra Vondroušové byla vždycky houpačka. V roce 2022 ji vyřadilo zranění zápěstí, o rok později šokovala svět a jako první nenasazená hráčka v open éře vyhrála Wimbledon. Pak přišly potíže s ramenem: sezonu 2024 ukončila po Wimbledonu, v roce 2025 vynechala tři měsíce. Vrátila se ovšem stylově: v Berlíně vyhrála turnaj z pozice 164. hráčky světa a na US Open došla do čtvrtfinále.
Ani surfování mezi tenistkami není úplná novinka. Američanka Coco Vandeweghe se už v roce 2017 předváděla na prkně a bodyboardu v Kalifornii, Francouzka Caroline Garcia zase mimo sezonu vyráží na Mauricius za lodními výlety, treky a velrybami. Rozdíl je v tom, že tyhle hráčky po dovolené balily rakety a vracely se na kurty. Vondroušová takový návrat v kalendáři nemá.
Proto podle nás její pády do vln znamenají víc než vtipné video. Surfování jí nabízí to, co tenis teď nemůže: pohyb, cíl, pokrok a zázemí, které nikdo nezakáže. Proto ten humor, proto „poezie v pohybu“. Z šampionky se znovu stala začátečnice a zdá se, že ji to baví.
Na Bali se vlny lámou každý den a nikdo tam nehlídá žebříček. Vondroušová se po každém pádu vyškrábe zpátky na prkno a zkusí to znovu, stejně jako kdysi po zraněních na kurtu. Teď ovšem neví, jestli ji na konci té cesty čeká ještě nějaký centrkurt.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář