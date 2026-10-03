Víte, že zelená šipka na semaforu neznamená automaticky přednost? Tuto školáckou chybu dělají Češi pořád, koledují si o pokutu až 10 000 Kč

Zelená šipka se rozsvítí a spousta řidičů sešlápne plyn s pocitem, že teď mají volnou cestu a nikomu nemusí ustupovat. Právě tahle drobná jistota ale stojí za řadou nehod, do kterých se připletou další auta i lidé na přechodu. Zelených šipek je přitom na semaforech víc druhů a každá platí jinak. Ukážeme vám, jak je od sebe poznáte a jak křižovatkou projedete bez pokuty a bodů. Dvě zelené šipky, které vypadají stejně a znamenají něco jiného
Na semaforu můžete narazit na dvě různé zelené šipky a v tom je celý zádrhel. Jedna je zelená směrová šipka, která tvoří hlavní světelný signál. Druhá je doplňková zelená šipka, která se rozsvěcí vedle červeného nebo žlutého světla. Obě vás pouští jen tím směrem, kam ukazují, jinak se ale chovají odlišně.
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Zelená směrová šipka ukazující doleva přináší výjimku. Při odbočování vlevo nemusíte pouštět protijedoucí vozidla, ta totiž mají v danou chvíli stát. Doplňková šipka žádnou takovou výhodu nedává. Pravidla pro oba signály popisuje § 70 zákona o silničním provozu a rozdíl mezi nimi rozhoduje o tom, kdy máte přednost a kdy ne.
Komu všemu musíte na doplňkovou šipku dát přednost
Rozsvícená doplňková šipka u červeného světla vás sice pouští dál, jenže okolní provoz v ostatních směrech přitom běží bez přerušení. Přednost v tu chvíli patří každému, kdo pokračuje volným směrem, tedy autům i cyklistům na vozovce. Svým odbočením zároveň nesmíte připravit přecházející chodce o bezpečný průchod.
Snadno vás překvapí hlavně cyklista přijíždějící po silnici, kterou máte protnout, nebo chodec na přechodu kousek za odbočkou. Ten od semaforu často vůbec nezahlédnete, a přitom má přednost. Rozjet se můžete teprve ve chvíli, kdy je prostor čistý.
Přečtěte si také: Inspekce varuje před španělským vínem (říjen 2026): Chutná po jablkách a hnědne, prodával ho i Albert Na doplňkovou šipku musíte dát přednost cyklistům ve volném směru i přecházejícím chodcům. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Musíte před rozsvícenou šipkou zastavit?
Žádný předpis vám neukládá před doplňkovou šipkou bezpodmínečně zastavit. Když do křižovatky vidíte a nikomu nekřížíte cestu, stačí průjezd přizpůsobit provozu a jet dál. Výjimkou je moment, kdy vám výhled do rozhodujícího směru zakrývají třeba zaparkovaná auta nebo sloup. Pak najíždějte natolik pomalu, aby vám brzdná dráha stačila na úplné zastavení.
Myslete i na to, že doplňková šipka může zhasnout dřív, než stihnete vjet do křižovatky. Jestli v tu chvíli na hlavním semaforu dál svítí červená, musíte zůstat stát.
Co vás nedání přednosti na zelenou šipku bude stát
A teď slíbená cena za chybu. Když na svítící doplňkovou šipku nedáte přednost vozidlu ve volném směru, dopustíte se přestupku nedání přednosti v jízdě. Podle bodového systému platného od ledna 2024 za něj na místě zaplatíte 2 500 až 3 500 Kč a připíší vám 4 trestné body. Když ale přestupek doputuje do správního řízení, hrozí vám až 10 000 Kč.
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Přísnější metr platí u chodců na přechodu. Za jejich omezení vám přibudou 4 body a za ohrožení rovnou 6 bodů, tedy nejtvrdší bodová sazba za ty nejzávažnější prohřešky. Pokuta může i tady ve správním řízení dosáhnout 10 000 Kč. Mnohem přísnější postih přijde, když vjedete do křižovatky na červenou v okamžiku, kdy doplňková šipka nesvítí, protože to už je jízda na signál Stůj.
Jak křižovatku na zelenou šipku projet bez chyby
Při průjezdu křižovatkou se držte následujících kroků:
Nejdřív se podívejte, kterou zelenou šipku vlastně máte. Pokud svítí vedle červené, počítejte s tím, že přednost nemáte a musíte se rozhlédnout. Zkontrolujte volný směr, odkud mohou přijíždět auta i cyklisté, a prostor za odbočkou, kde bývá přechod. Nenechte se vyhecovat řidičem za sebou, který troubí, ať jedete. Rozjet se smíte až ve chvíli, kdy nikoho neomezíte.
Přehled, kolik přesně stojí jednotlivé přestupky a kolik bodů k nim patří, najdete v oficiálních tabulkách BESIP a v odkazovaných zdrojích pod článkem.
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Zdroje: https://www.kupi.cz/magazin/clanek/48597-doplnkova-zelena-sipka, https://besip.gov.cz/Ucastnici-silnicniho-provozu/Ridici-automobilu/Zasady-bezpecne-jizdy-v-aute/Novy-bodovy-system/prednost, https://besip.gov.cz/Ucastnici-silnicniho-provozu/Ridici-automobilu/Zasady-bezpecne-jizdy-v-aute/Novy-bodovy-system/Tabulka-prestupku, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-294, https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361, https://www.arecenze.cz/clanky/zelena-sipka-neznamena-absolutni-prednost-ridici-si-ji-pletou-se-smerovou-chyba-stoji-az-10-000-kc/