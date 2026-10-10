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Víte, kolik dostává v Německu důchodkyně po 35 letech práce? Až tu částku uvidíte, zatají se vám dechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Německý penzijní systém patří k nejštědřejším v Evropě a láká za hranice […]
Víte, kolik dostává v Německu důchodkyně po 35 letech práce? Až tu částku uvidíte, zatají se vám dech
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 10.10.2026 11:56
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