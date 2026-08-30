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Víte, k čemu je v lednici boční police ve dveřích? Češi tam pořád cpou vajíčka a neví, že to je úplně špatně

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Skoro každá lednice má ve dveřích plastové důlky vytvarované přesně na vajíčka. […]
Víte, k čemu je v lednici boční police ve dveřích? Češi tam pořád cpou vajíčka a neví, že to je úplně špatně

Víte, k čemu je v lednici boční police ve dveřích? Češi tam pořád cpou vajíčka a neví, že to je úplně špatně

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

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