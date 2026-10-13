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Víte, jaký důchod bere senior v Maďarsku po 40 letech práce? Až to porovnáte s Českem, zůstanete v šoku

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Čtyřicet let v práci a pak penze, na kterou si člověk celou […]
Víte, jaký důchod bere senior v Maďarsku po 40 letech práce? Až to porovnáte s Českem, zůstanete v šoku

Víte, jaký důchod bere senior v Maďarsku po 40 letech práce? Až to porovnáte s Českem, zůstanete v šoku

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 13.10.2026 11:31

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

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