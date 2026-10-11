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Víte, jaký důchod bere senior na Slovensku po 40 letech práce? Až to porovnáte s Českem, budete koukat

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O slovenských penzích kolují mezi Čechy různé představy. Jedni slyšeli o třináctém […]
Víte, jaký důchod bere senior na Slovensku po 40 letech práce? Až to porovnáte s Českem, budete koukat

Víte, jaký důchod bere senior na Slovensku po 40 letech práce? Až to porovnáte s Českem, budete koukat

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 11:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

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