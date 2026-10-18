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Vít Klusák se pouští do dalšího smutného tématu. Jediná vteřina ukáže život účastníků autonehod

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Vít Klusák se nikdy nebál kontroverzních témat ani kreativních realizací. Jediná vteřina ukáže další nepříjemnou stránku společnosti a vyzpovídá účastníky brutálních autonehod.
Vít Klusák se pouští do dalšího smutného tématu. Jediná vteřina ukáže život účastníků autonehod

Vít Klusák se pouští do dalšího smutného tématu. Jediná vteřina ukáže život účastníků autonehod

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 18.10.2026 07:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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