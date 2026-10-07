Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Visí vám na zpětném zrcátku voňavý stromeček? V některých zemích za něj můžete dostat tučnou pokutu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Voňavý stromeček, růženec, přívěsek nebo jiná drobnost zavěšená na vnitřním zpětném zrcátku sama o sobě v Česku automaticky neznamená porušení předpisů. Problém nastává ve chvíli, kdy předmět zasahuje do zorného pole a omezuje řidiči výhled. Stejný princip se může týkat nevhodně umístěného telefonu, navigace nebo kamery na čelním skle.
Visí vám na zpětném zrcátku voňavý stromeček? V některých zemích za něj můžete dostat tučnou pokutu

Visí vám na zpětném zrcátku voňavý stromeček? V některých zemích za něj můžete dostat tučnou pokutu

Zdroj: generováno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.10.2026 15:53

Reklama
Další články z Trendy svět
Meteorologové upravili předpověď do konce října. Určili měsíc, kdy přijde výrazný zlom
Meteorologové upravili předpověď do konce října. Určili měsíc, kdy přijde výrazný zlom
Před Vánoci zkontrolujte světelný řetěz. Jeden prodávaný model může způsobit úraz proudem
Před Vánoci zkontrolujte světelný řetěz. Jeden prodávaný model může způsobit úraz proudem

S příchodem podzimu se v obchodech znovu objevuje vánoční výzdoba a část domácností začíná kontrolovat...

Smrt mladé laborantky vyvolala v Rusku obavy z moru. Stovky lidí skončily pod dohledem
Smrt mladé laborantky vyvolala v Rusku obavy z moru. Stovky lidí skončily pod dohledem

Záhadné úmrtí osmadvacetileté zaměstnankyně výzkumného ústavu v sibiřském Irkutsku vyvolalo mimořádnou...

Tuhle značku najdete na téměř každé pneumatice. Řidičům přitom prozradí mnohem víc než jen její stáří
Tuhle značku najdete na téměř každé pneumatice. Řidičům přitom prozradí mnohem víc než jen její stáří

Na bočnici pneumatiky se nachází řada čísel a písmen, kterým většina řidičů nevěnuje pozornost. Jeden z...

Tyto těžké vázy stávaly za socialismu v obývácích. Některé dnes stojí přes 10 tisíc korun
Tyto těžké vázy stávaly za socialismu v obývácích. Některé dnes stojí přes 10 tisíc korun

Masivní barevná váza, kterou někdo stále považuje za obyčejnou dekoraci po rodičích či prarodičích, může...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

TrendySvet.cz je dynamický portál pro všechny milovníky cestování a objevování – doma i po celém světě. Přináší čtivé a inspirativní články o aktuálních trendech v cestování, skrytých klenotech i osvědčených destinacích. Nabízí praktické tipy na cesty, od objevování lokálních perel až po...

Všechny články tohoto autora →
Trendy svět
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.