Visí vám na zpětném zrcátku voňavý stromeček? V některých zemích za něj můžete dostat tučnou pokutu

Drobné předměty zavěšené na zpětném zrcátku má v autě řada českých řidičů, od klasických vonných stromečků až po přívěsky a růžence. Česká pravidla však nestanovují zvláštní zákaz konkrétně pro automobilovou vůni nebo ozdobu na zrcátku. Z hlediska předpisů je podstatné, zda předmět omezuje bezpečný výhled z místa řidiče. Zákon o podmínkách provozu vozidel zároveň stanoví, že na pozemních komunikacích lze provozovat pouze technicky způsobilé vozidlo. Při technické prohlídce se navíc kontroluje i pole přímého výhledu řidiče a za závadu se považuje překážka, která výhled dopředu či do stran narušuje. Nejde tedy o to, zda na zrcátku něco visí, ale o velikost předmětu, jeho umístění a skutečný vliv na rozhled řidiče.
Stejný problém může způsobit telefon nebo kamera
Pozornost si proto zaslouží i další vybavení, které řidiči umisťují do prostoru čelního skla. Typickým příkladem je držák mobilního telefonu připevněný přísavkou příliš vysoko, rozměrná navigace, palubní kamera nebo několik různých předmětů současně. Samotné používání držáku nebo kamery není důvodem k postihu, jejich poloha ale nesmí vytvořit překážku ve výhledu. Zvlášť nevhodné může být umístění zařízení do části skla, přes kterou řidič sleduje chodce, cyklisty, dopravní značky nebo vozidla přijíždějící z boku. BESIP označuje dobrý výhled z vozidla za jeden ze základních prvků aktivní bezpečnosti a připomíná také význam správně nastavených zpětných zrcátek. Prakticky proto dává smysl umísťovat potřebná zařízení co nejníže nebo mimo hlavní výhledovou oblast a dekorace ze zrcátka raději odstranit, pokud se při jízdě výrazně pohybují.
Případ už řešily i české úřady
Že nejde pouze o teoretickou možnost, ukazují i případy projednávané českými správními orgány a soudy. V jednom z nich policisté řešili řidiče, který měl na vnitřním zpětném zrcátku zavěšený předmět označený v rozhodnutí jako „voňka“. Podstatné ovšem nebylo samotné zavěšení vůně, ale tvrzení, že předmět zasahoval do zorného pole a omezoval výhled. V daném řízení byla tato část případu nakonec zastavena, což zároveň ukazuje, že samotná existence předmětu na zrcátku k automatickému postihu nestačí a musí být posouzeny konkrétní okolnosti. Jiná soudní rozhodnutí rovněž zdůrazňují potřebu prokázat skutečné narušení výhledu, nikoliv pouze přítomnost předmětu někde na čelním skle. Pro řidiče je proto nejjednodušším pravidlem ponechat prostor před sebou a do stran co nejčistší a nenechávat v něm nic, co by mohlo zakrýt byť jen malého účastníka provozu.
Za porušení pravidel může následovat pokuta
Pokud je omezení výhledu posouzeno jako porušení povinností řidiče spadající pod obecnou skutkovou podstatu přestupku podle zákona o silničním provozu, může být věc řešena také pokutou. Aktuální znění zákona umožňuje u přestupku podle § 125c odst. 1 písm. k) uložit příkazem na místě pokutu až 1 500 korun. Ve správním řízení zákon u této kategorie stanoví rozpětí od 2 000 do 5 000 korun. Nelze však říci, že by každý řidič s voňavým stromečkem na zrcátku automaticky dostal právě takovou sankci. Rozhodující je vždy konkrétní situace a to, zda předmět skutečně porušuje požadavky na bezpečný výhled a provoz vozidla. Strašení „pokutou za vůni v autě“ je proto zavádějící – problémem není vůně, ale případná překážka před očima řidiče.
zdroje: Zákony pro lidi