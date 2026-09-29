Virální těstoviny „Vezmeš si mě“ zkouší celý svět – tato verze bez masa je hotová do 25 minut a chutná božsky

Když se blíží večer a na dlouhé vaření není nálada, není potřeba spokojit se s obyčejnými těstovinami. Stačí několik výrazných surovin a na stole může být večeře, která voní po česneku, bazalce a parmazánu a chutná mnohem zajímavěji, než byste od tak jednoduchého receptu čekali. Těstoviny v krémové omáčce se sušenými rajčaty spojují hebkou smetanu s výrazným parmazánem a nasládlými rajčaty, která mají díky sušení mnohem koncentrovanější chuť než čerstvá. Každé sousto tak přináší trochu jiný dojem, od jemné smetanovosti přes slanost sýra až po příjemně výraznou chuť rajčat. Právě tahle kombinace dělá z obyčejného penne večeři, která rozhodně nepůsobí všedně.
Sušená rajčata jsou v tomto receptu mnohem víc než jen barevný doplněk. Mají intenzivní sladkokyselou chuť a obsahují méně vody než čerstvá rajčata, takže dokážou jídlu dodat výraznost i v malém množství. Smetana jejich ostřejší tóny zjemní a parmazán přidá slanost a umami, díky čemuž se chutě vzájemně vyváží. Česnek a bazalka pak celé kombinaci dodají vůni, která k rajčatům přirozeně patří. Výsledkem je krémová omáčka s dostatečně výrazným charakterem, ale bez zbytečné složitosti.
Velkou výhodou je, že recept můžete bez problémů zařadit i do běžného pracovního dne. Není založený na dlouhém vaření ani na surovinách, které byste museli složitě shánět. Pokud máte rádi jídla s výraznější chutí, stačí přidat trochu chilli, pro svěžejší výsledek se hodí hrst čerstvého špenátu. Vydatnější verzi můžete připravit s kousky opečeného kuřecího masa, zatímco milovníci sýra si mohou při podávání dopřát ještě trochu čerstvě nastrouhaného parmazánu.
Nejdůležitější ale zůstává jednoduchá rovnováha chutí. Sušená rajčata přinesou sladkost a intenzitu, parmazán slanost a smetana všechno spojí do jemného základu. Když se k tomu přidá vůně česneku a bazalky, vznikne talíř těstovin, který je rychlý na přípravu, ale rozhodně nechutná jako nouzová večeře.
Těstoviny uvařte v dostatečném množství osolené vody podle návodu na obalu tak, aby zůstaly al dente. Před slitím si odměřte 100 ml vody z jejich vaření a odložte ji stranou. Uvařené těstoviny sceďte a nechte krátce okapat.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Česnek oloupejte a nasekejte nebo prolisujte. Sušená rajčata nechte okapat a nakrájejte na menší kousky, aby se jejich výrazná chuť rovnoměrně rozložila v omáčce.
V hlubší pánvi rozehřejte máslo společně s olejem ze sušených rajčat. Přidejte cibuli a za občasného promíchání ji 2–3 minuty opékejte, dokud nezměkne. Poté přidejte česnek a krátce ho nechte rozvonět, aby nezhořkl.
Do pánve přidejte nakrájená sušená rajčata a sušené oregano. Vše promíchejte a krátce prohřejte, aby se rajčata spojila s ochuceným základem. Směs podle chuti opepřete a se solí zatím zacházejte opatrně, protože parmazán i rajčata bývají výrazně slané.
Přilijte smetanu a za mírného zahřívání ji promíchejte s rajčatovým základem. Přisypte strouhaný parmazán a míchejte, dokud se sýr nerozpustí a omáčka nebude hladká. Pokud je příliš hustá, postupně přilévejte odloženou vodu z těstovin, dokud nedosáhnete krémové konzistence.
Do hotové omáčky přidejte scezené penne a důkladně je promíchejte, aby se omáčka dostala ke každým těstovinám. V případě potřeby ještě krátce prohřejte, ale omáčku už zbytečně nevařte. Nakonec ochutnejte a podle potřeby upravte množství soli a pepře.
Těstoviny rozdělte na talíře a ozdobte několika lístky čerstvé bazalky. Podávat je můžete ještě s trochou čerstvě nastrouhaného parmazánu. Nejlépe chutnají ihned, dokud je omáčka krásně krémová a těstoviny dobře obalené.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová