Virální „Pizza polévka“ je hit internetu a zkouší ji celý svět – chutná úžasně, dokonale zasytí a je za chvíli hotová

Venku je sychravo, doma se všichni postupně scházejí u stolu a na obyčejnou rajskou dnes není úplně nálada. Co takhle ji proměnit v pořádnou večeři, ve které nechybí opečené mleté hovězí maso, paprika, žampiony ani rozpuštěná mozzarella? Poctivá rajčatová polévka s mletým masem spojuje známou chuť rajčat s česnekem, oreganem a bazalkou, takže připomene oblíbenou pizzu, jen místo křupavého těsta čeká v talíři horký, hustý základ.
Důležitou roli tu hraje rajčatová passata, tedy jemně rozmixovaná rajčata bez slupek a semínek. Oproti některým rajčatovým protlakům má svěží rajčatový charakter a tekutější konzistenci, takže se hodí jako základ polévek i omáček. Rajčata přirozeně obsahují kyseliny, které dávají jejich chuti příjemnou ostrost. V tomto receptu ji vyvažuje smetanový sýr, sladkost papriky a kukuřice i plnější chuť opečeného masa. Výsledkem není přeslazená rajská, ale výraznější směs chutí, kterou podtrhnou oregano a bazalka.
Právě spojení rajčat a bylinek dává polévce její pizzový charakter. Oregano má výraznou, lehce kořenitou vůni a bazalka přidává jemnější bylinné tóny; obě se dobře doplňují s česnekem a rajčaty. Žampiony přinesou zemitější chuť a papriky barevnost i mírnou sladkost, zatímco kukuřice v každé lžíci nabídne drobný sladký kontrast. Pokud chcete, aby byl výsledek opravdu hutný, nepřilévejte vývar bez rozmyslu. Rajčatový základ má zůstat dostatečně výrazný a sýr ho má zjemnit, nikoli proměnit v řídkou polévku.
Tohle je dobrá volba pro den, kdy chcete uvařit jedno vydatné jídlo a nezaplnit kuchyň hromadou hrnců. Podávejte polévku horkou a mozzarellu nasypte až na jednotlivé porce, aby se na povrchu příjemně táhla. Krajíce chleba můžete krátce opéct nasucho, jejich křupavost se bude hodit k měkké zelenině a hustému základu. Nemáte-li rádi žampiony, vynechte je; pokud naopak chcete výraznější bylinkovou chuť, přidejte trochu oregana navíc. Jen se solí počkejte až na závěrečné ochutnání, protože vývar i sýr už mohou dodat dost slanosti.
Cibuli oloupejte a nakrájejte nadrobno. Papriky zbavte semínek a nakrájejte na menší kousky, žampiony očistěte a nakrájejte na plátky. Kukuřici slijte a česnek oloupejte.
V hrnci rozehřejte olivový olej a přidejte cibuli. Krátce ji orestujte, aby změkla a zesklovatěla. Přisypte žampiony a za občasného promíchání je opékejte přibližně 3 minuty.
Do hrnce přidejte mleté maso a vařečkou ho rozdělte na menší kousky. Opékejte asi 5 minut, dokud maso neztratí růžovou barvu. Poté přidejte nakrájené papriky a prolisovaný česnek a krátce vše společně promíchejte.
Přilijte rajčatovou passatu a zeleninový vývar. Přidejte oregano, bazalku a mletý černý pepř. Hrnec přiklopte a polévku nechte na mírném ohni přibližně 10 minut probublávat, aby se chutě spojily.
Přisypte scezenou kukuřici, nasekanou petrželku a jarní cibulku. Přidejte smetanový sýr a míchejte, dokud se v horké polévce nerozpustí a nezjemní její chuť. Nakonec polévku ochutnejte a podle potřeby dosolte.
Hotovou polévku rozdělte do misek a každou porci posypte strouhanou mozzarellou. Podávejte ihned, dokud je polévka horká a sýr se na jejím povrchu příjemně rozpouští. Dobře se k ní hodí čerstvý chléb nebo opečené krajíce.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová