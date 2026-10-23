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Virální „Pizza polévka“ je hit internetu a zkouší ji celý svět – chutná úžasně, dokonale zasytí a je za chvíli hotová

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Hustá rajčatová polévka s mletým masem voní po česneku, bazalce a oreganu. Papriky, žampiony a rozpuštěná mozzarella jí dávají chuť, která připomíná oblíbenou pizzu.
Virální „Pizza polévka“ je hit internetu a zkouší ji celý svět – chutná úžasně, dokonale zasytí a je za chvíli hotová

Virální „Pizza polévka“ je hit internetu a zkouší ji celý svět – chutná úžasně, dokonale zasytí a je za chvíli hotová

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VařímeDobroty.cz

Web je zaměřený na vaření a pečení pro každodenní stůl i sváteční příležitosti. Nabízí široký výběr receptů – od tradičních českých jídel přes moderní pokrmy až po sladké dezerty. Čtenáři tu najdou inspiraci na rychlé obědy, rodinné večeře i nápady, jak překvapit hosty. Silnou stránkou je...

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