Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti málem provázela vzpoura. Popálení komparzisté si vynutili zvláštní prémie

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Western Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti doprovázela vzpoura popálených komparzistů, nemoc hlavního padoucha i viditelné chyby s rekvizitami.
Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti

Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti

Zdroj: FOTO:Super International Pictures / distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 11.10.2026 16:48

Reklama
Další články z V Telce
96 hodin vyděsilo některé americké rodiče natolik, že rušili dětem výlety. Neeson jim musel vysvětlovat realitu
96 hodin vyděsilo některé americké rodiče natolik, že rušili dětem výlety. Neeson jim musel vysvětlovat realitu
Komedie Chyť mě, když to dokážeš je inspirována reálným podvodníkem. Agentovi ale na Vánoce raději nevolal
Komedie Chyť mě, když to dokážeš je inspirována reálným podvodníkem. Agentovi ale na Vánoce raději nevolal

Komedie Chyť mě, když to dokážeš přinesla změnu obsazení, kdy Jamese Gandolfiniho nahradil Tom Hanks....

Modrá laguna by dnes neprošla. Brooke Shields bylo 14 let, Christopher Atkins natáčel nahé scény bez dubléra
Modrá laguna by dnes neprošla. Brooke Shields bylo 14 let, Christopher Atkins natáčel nahé scény bez dubléra

Dobrodružný film Modrá laguna sice slavil komerční úspěch, ale jeho vznik komplikoval odpor herců k...

Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka: Řízení bez řidičáku, návrat k původnímu scénáři a skrytý odkaz na klub
Okresní přebor - Poslední zápas Pepika Hnátka: Řízení bez řidičáku, návrat k původnímu scénáři a skrytý odkaz na klub

V komedii Okresní přebor: Poslední zápas Pepika Hnátka si zahráli fotbalisté vybraní přes internet....

Deníček moderního fotra: Návrat do role matky a netradiční kroky pro natočení scén s novorozencem
Deníček moderního fotra: Návrat do role matky a netradiční kroky pro natočení scén s novorozencem

V komedii Deníček moderního fotra museli filmaři zničit panenku, aby získali záběr dětských rukou. Pavla...

Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...

Všechny články tohoto autora →
V Telce
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.