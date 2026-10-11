Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti málem provázela vzpoura. Popálení komparzisté si vynutili zvláštní prémie

Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti, FOTO: Super International Pictures / distr. TV Nova Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti, FOTO: Super International Pictures / distr. TV Nova Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti, FOTO: Super International Pictures / distr. TV Nova Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti, FOTO: Super International Pictures / distr. TV Nova
Ve westernu Vinnetou a Old Shatterhand v údolí smrti z roku 1968 museli tvůrci při natáčení řešit vzpouru komparzistů. Po výbuchu benzínu v titulním údolí utrpělo několik lidí popáleniny a herci odmítli scénu opakovat. Poslušnost si produkce nakonec koupila vyplacením zvláštní prémie ve výši padesáti dinárů na osobu. Zlato ukryté před soudem a nemocný padouch
Otec Mabel Kingsleyové schoval před svou smrtí armádní zlato a dceři odeslal dopis s indiciemi. Sám ale čelí nařčení ze zpronevěry, proto se mladá žena vydává najít otcův hrob a prokázat jeho nevinu. Cestou přes území nepřátelských kmenů ji doprovází náčelník Vinnetou a jeho pokrevní bratr Old Shatterhand. Společně musí čelit banditům pod vedením bezohledného Murdocka, kteří chtějí ztracený poklad získat pro sebe. Cesta končí v nebezpečném Údolí smrti plném jedovatých plynů.
Hlavního záporáka Murdocka hrál Rik Battaglia, jehož zdravotní stav natáčení výrazně zkomplikoval. Herec dostal v srpnu hepatitidu a skončil v zadarské nemocnici, což režiséra donutilo narychlo upravit scénář.
Podle původního plánu měl majora Kingsleyho zavraždit přímo Murdock, kvůli Battagliově absenci ale tento čin nakonec musel provést jeden z jeho podřízených. Škody za zdržení dosáhly výše 209 739 západoněmeckých marek a zaplatila je pojišťovna. Podobná situace navíc herce nepotkala poprvé, kožní nemocí zkomplikoval už dřívější vznik Pokladu Aztéků.
Kostýmy z půjčovny a scénář za čtrnáct dní
Snímek uzavřel slavnou sérii mayovek ze šedesátých let, kterou po produkční stránce převzal Artur Brauner. Ten se nespokojil s prvním návrhem příběhu, ve kterém měl Vinnetou pouze menší roli vedle Old Firehanda. Najal proto specialistu na kriminálky Herberta Reineckera, který nový text napsal za pouhé dva týdny a inkasoval dvacet tisíc marek.
O humornou složku se postarali Ralf Wolter a Eddi Arent v rolích Sama Hawkense a lorda Castlepoola. Dvojice se v rámci série potkala pouze ve vůbec první mayovce
, následně hrál každý v jiných dílech a až tento závěrečný snímek je svedl znovu dohromady. Poklad na Stříbrném jezeře
Za další obnos dvaceti tisíc marek si produkce pronajala od konkurenční společnosti Rialto čtyřicet kufrů s rekvizitami a deset beden zbraní. Tvůrci si takto vypůjčili starý kabát pro Hawkense, slavnou stříbrnou pušku, medvědobijku, henryovku i dva původní kostýmy pro Pierrea Brice a tři pro Lexe Barkera.
Modrooký indián, gumoví hadi a létající paruka
Představitel náčelníka Siouxů Voyo Goric musel během natáčení nosit kontaktní čočky, které skrývaly jeho modré oči. Jugoslávský herec udělal na producenta natolik dobrý dojem, že jako jediný místní zástupce dostal pozvánku na slavnostní mnichovskou premiéru.
Zvířata na place filmaři kombinovali s triky. Když na plátně útočí na bandity včely, jen část hmyzu poletovala před kamerou doopravdy a zbytek dodala postprodukce. Během cesty Údolím hadů pak štáb využil směs neškodných živých plazů a gumových atrap.
Při práci s maskami a rekvizitami se do finálního sestřihu dostalo několik chyb. Jeden z banditů, který se přestrojí za Sama Hawkense, si nasadí jeho paruku. Když pak na scénu dorazí skutečný Hawkens, má své umělé vlasy zpět a v některých záběrech je paruka vidět na obou mužích současně. Ve chvíli, kdy Vinnetou zachraňuje oběšeného Old Shatterhanda, zase vystřelí ze své dvouhlavňové pušky celkem třikrát bez nutnosti nabít zbraň.
Zaskočený komparz a výlet do Grand Canyonu
Natáčení závěrečné destrukce v paklenickém národním parku spolykalo pět set litrů benzínu. Mohutná exploze řadu komparzistů nepříjemně popálila, což vedlo k jejich odmítnutí pokračovat v práci, dokud neobdrželi dříve zmíněných padesát dinárů.
Většina scén vznikala na osvědčených jugoslávských místech, ale režisér Harald Reinl, který během práce oslavil šedesáté narozeniny, poslal menší štáb také do Spojených států. V americkém Grand Canyonu pořídili s dvojníky několik jezdeckých záběrů, které následně vložili do filmu. Ten se s délkou pod devadesát minut stal vůbec nejkratší natočenou mayovkou, ale v německých kinech si udržel prvenství jako nejdéle promítaný díl ze všech.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).