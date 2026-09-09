Vinícius šel při střídání ze hřiště příliš pomalu. Nové pravidlo za to potrestalo hráče, který měl přijít místo něj

José Mourinho chtěl v 87. minutě zápasu s Interem udělat úplně obyčejné střídání. Real vedl 2:1, Vinícius Júnior měl odejít a Álvaro Carreras přijít na hřiště, aby pomohl ubránit závěr.
Jenže Carreras nikam nešel.
Vinícius při odchodu reagoval na směs pískotu a potlesku z tribun Santiago Bernabéu, fanouškům gesty odpovídal a k postranní čáře mířil příliš pomalu. Rozhodčí Michael Oliver vyhodnotil, že překročil nový desetisekundový limit pro opuštění hrací plochy.
Výsledek byl na první pohled trochu absurdní: Vinícius už byl venku, ale Carreras dovnitř nesměl. Real Madrid tak zůstal dočasně v deseti. A Inter měl právě během tohoto oslabení jednu z nejlepších příležitostí na vyrovnání.
Nové pravidlo nechce dávat žluté karty. Chce vzít mužstvu hráče
Mezinárodní pravidlová komise IFAB zavedla nový protokol s velmi jednoduchým cílem: zabránit hráčům, aby v závěrech zápasů při střídání pomalu kráčeli přes celé hřiště a spalovali desítky sekund.
Jakmile rozhodčí nebo čtvrtý rozhodčí signalizuje střídání, odcházející hráč má opustit hrací plochu do deseti sekund a zpravidla nejbližším možným místem.
Pokud to nestihne, střídání se nezruší a odcházející hráč stejně musí ven. Trest ale dopadne na jeho mužstvo jiným způsobem. Náhradník nesmí okamžitě nastoupit. Hra se rozehraje a nový hráč může na trávník až při prvním přerušení, které přijde poté, co od restartu uběhla alespoň jedna minuta.
To je přesně to, co potkalo Real. Carreras stál připravený u čáry a sledoval, jak jeho spoluhráči brání Inter v početní nevýhodě.
Vinícius nečekal na nosítka. Děkoval tribunám
Pravidlo samozřejmě obsahuje výjimky. Pokud je hráč zraněný, nemůže bezpečně odejít nejbližší cestou nebo rozhodčí uzná jiný legitimní důvod, desetisekundový limit použít nemusí. U Viníciuse žádná podobná překážka nebyla.
Brazilský útočník byl při střídání terčem části pískotu, zatímco jiní fanoušci mu naopak tleskali. Mourinho se přidal k potlesku a Vinícius při odchodu reagoval na tribuny. Právě to jeho cestu ke kraji hřiště prodloužilo.
Za normálních okolností by podobná scéna znamenala maximálně několik přidaných sekund v nastavení a případné napomenutí od rozhodčího. Nový systém funguje jinak. Neřeší tolik, zda hráč dostane kartu. Nutí celé mužstvo pocítit důsledek okamžitě.
Inter velmi rychle zjistil, že má jednoho soupeře méně
Pro Real nemohla sankce přijít v horší chvíli. Inter prohrával 1:2, tlačil se dopředu a zbývalo několik minut.
Jakmile bylo jasné, že Carreras nesmí nastoupit, hosté pochopitelně nechtěli míč pustit ze hry. Pokud bude hra pokračovat, Real zůstane v deseti a časový limit náhradníkovi nijak nepomůže, dokud nepřijde další přerušení.
Inter proto držel míč a zkoušel početní převahu vytěžit. Po dlouhé kombinaci zakončoval Henrich Mchitarjan a Thibaut Courtois musel zasáhnout. Real tak kvůli několika sekundám pomalého střídání skutečně riskoval vyrovnávací gól v závěru zápasu Ligy mistrů. To už není kosmetická změna pravidel. Je to trest, který může změnit výsledek.
Pro trenéry vzniká úplně nový detail závěrečného managementu
Hráči byli po desetiletí zvyklí, že odchod při střídání může sloužit jako jednoduchý způsob, jak ukrojit několik sekund. Trenér střídá v 89. minutě, hráč pomalu zamíří přes hřiště, potřese si rukou s rozhodčím, zatleská tribunám a část času zmizí.
Teď může takový manévr způsobit pravý opak. Mužstvo, které chce vedení chránit, si vlastním pomalým střídáním vytvoří početní nevýhodu právě v okamžiku, kdy ji potřebuje nejméně.
Proto bude deset sekund rychle součástí trenérské přípravy stejně jako upozornění, odkud má hráč při střídání odejít. Nestačí vědět, kdo půjde na hřiště. Hráč, který odchází, musí pochopit, že jeho posledním úkolem není mávat publiku, ale co nejrychleji zmizet za čárou.
Real měl tentokrát dost dobrého Courtoise na to, aby tuto lekci přežil bez ztráty bodů. Příště už podobná chyba může stát gól.
A právě proto nové pravidlo pravděpodobně začne fungovat velmi rychle. Jakmile hráči jednou uvidí, že pár sekund může nechat jejich mužstvo v závěru evropského zápasu v deseti, nebude potřeba dlouhé vysvětlování. Stačí ukázat Viníciusovo střídání proti Interu.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT
Další témata ze sportu a analýzy najdete na Vše o sportu.
Zdroje: IFAB – Time-limited substitution protocol [1], La Gazzetta dello Sport – Vinicius ritarda l'uscita, Carreras resta fuori [2], Sky Sport Italia – Real Madrid–Inter 2:1 [3].