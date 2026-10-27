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Vingegaarda by chtěl každý. Šéf Uno-X ale přiznal, že jeho plat by spolkl čtvrtinu rozpočtu týmu

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Představa, že by dvojnásobný vítěz Tour de France Jonas Vingegaard jezdil za skandinávský tým Uno-X Mobility, zní pro tamní fanoušky lákavě. Jeho šéf Thor Hushovd však otevřeně popsal problém, který je větší než sportovní ambice. Odhadovaný roční plat dánské hvězdy se pohybuje kolem pěti milionů eur, tedy přibližně na úrovni čtvrtiny rozpočtu celé stáje. A Vingegaard má navíc platnou smlouvu s Vismou do konce roku 2028.
Vingegaarda by chtěl každý. Šéf Uno-X ale přiznal, že jeho plat by spolkl čtvrtinu rozpočtu týmu

Vingegaarda by chtěl každý. Šéf Uno-X ale přiznal, že jeho plat by spolkl čtvrtinu rozpočtu týmu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 27.10.2026 14:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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