"Vím, jak ho zlomit." Wardley odhalil slabinu Duboise a věří, že ho dokáže opět dostat na kolena

"Vím, jak ho zlomit." Wardley odhalil slabinu Duboise a věří, že ho dokáže opět dostat na kolenaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
"Vím, jak ho zlomit." Wardley odhalil slabinu Duboise a věří, že ho dokáže opět dostat na kolenaZdroj: Profimedia
Článek byl publikován 14.10.2026 08:10
Clarence Seedorf (50) během hráčské kariéry vyhrál čtyřikrát Ligu mistrů, teď ho ale čeká úplně jiná...
Tomáš Plekanec už nemusí nikomu dokazovat, že hokeji rozumí. Po 1001 zápasech v NHL a letech strávených v...
Obránci Premier League si lámou hlavu, jak ho zastavit. Erling Haaland (26) mezitím vyřešil úplně jiný...
David Pastrňák nepotřebuje v Bostonu vlastní sochu, aby bylo jasné, že už patří mezi klubové legendy. Český...
Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...Všechny články tohoto autora →
- Bouzková prolétla prvním kolem jako uragán. Dánka vydržela jen deset gamů a vzdala
- Corinthians sázejí na slavné jméno. Seedorf povede Depaye s Lingardem a pokusí se odvrátit katastrofu
- Plekanec už reprezentaci nepostrádá. Na Kladně má velké plány, leč varuje: Zázraky nepřijdou lusknutím prstů
- Po shození vikingské hřívy získal Haaland nečekanou výhodu, fanoušci na ulici ho přestávají poznávat