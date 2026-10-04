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Vilnius držel 46 minut žlutý poplach a vzlétly stíhačky NATO. Co přiletělo od Běloruska, úřady neprozradily

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Radar zachytil pomalý objekt, který mířil od běloruské hranice. Litevské krizové centrum ho po skončení poplachu popsalo jediným slovem: neškodný. V září přitom spojenecké letouny nad Litvou sestřelily dron, a proto se tam žádný kontakt od hranice nebere na lehkou váhu.
Vilnius držel 46 minut žlutý poplach a vzlétly stíhačky NATO. Co přiletělo od Běloruska, úřady neprozradily

Vilnius držel 46 minut žlutý poplach a vzlétly stíhačky NATO. Co přiletělo od Běloruska, úřady neprozradily

Zdroj: Foto: Royal Air Force (RAF) - licence OGL 2
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 17:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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