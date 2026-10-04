Vilnius držel 46 minut žlutý poplach a vzlétly stíhačky NATO. Co přiletělo od Běloruska, úřady neprozradily

V 09:48 místního času dostali obyvatelé Vilniuského kraje do telefonů kód GELTONA. Litevský varovný systém LT72 tak označuje žlutý poplach, tedy „pravděpodobné vzdušné ohrožení“. Lidé si mají vytipovat bezpečné místo, sledovat hlášení a nechat telefon zapnutý. Odvolání přišlo v 10:34, kdy se systém vrátil na stupeň BALTA, který znamená klid. Nic nevybuchlo a nikdo nestřílel.
Pomalý objekt od hranice nechal úřady zvažovat i hejno ptáků
Národní krizové řídící centrum (NKVC) během poplachu oznámilo, že radar zachytil objekt přilétající z běloruského směru. Objekt letěl pomaleji a podle úřadů to naznačovalo, že nemusí jít o vojenský letoun. Ještě během poplachu centrum připustilo, že mohlo jít i o hejno ptáků.
Po odvolání poplachu NKVC oznámilo jen to, že objekt vyhodnotilo jako neškodný. Neupřesnilo, co to bylo, a incident nepřipsalo Bělorusku, Rusku ani nikomu jinému. To je po poplachu v kraji s hlavním městem velmi skoupá informace. Veřejnost se nedozví, zda šlo o ptáky, balon, nebo dron. Nemá proto podle čeho posoudit, jestli reakce odpovídala skutečné hrozbě.
K objektu vzlétly stíhačky NATO, které nad Pobaltím slouží v misi Baltic Air Policing. Typ letounů oficiální sdělení neuvádí. Na litevské základně Šiauliai drží rotaci od konce července 2026 Itálie se čtyřmi Eurofightery Typhoon, takže reagovaly s největší pravděpodobností právě ony.
Sestřelený dron u elektrárny Kruonis přišel dva dny po ptácích
Řada podobných poplachů začíná 28. července 2025. Tehdy pronikl dron z Běloruska do litevského vzdušného prostoru u Vilniusu. Analytici z Vilniuské univerzity to vyložili jako možný test připravenosti NATO. Letos 19. května pak rumunská F-16 operující ze Šiauliai sestřelila dron nad Estonskem. Byl to první ostrý zásah mise Baltic Air Policing v tomto roce.
Další případy dopadly různě. Objekt od Běloruska z 13. června se ukázal jako meteorologický balon. Žlutý poplach nad Vilniusem 13. září skončil tím, že NATO po kontrole potvrdilo hejno ptáků, a tři lety nabraly zpoždění. O dva dny později, 15. září, italští piloti ze Šiauliai sestřelili dron poblíž přečerpávací elektrárny Kruonis. Ptáci, balony, pašerácké drony i objekty nejasného původu se střídají tak rychle, že Litva reaguje na každý neidentifikovaný cíl od běloruské hranice, jako by šlo o ten skutečný.
Za tuto ostražitost platí i cestující. Na přelomu ledna 2026 se vilniuské letiště zavíralo opakovaně a série uzávěr přímo zasáhla pět letů se 700 cestujícími. Dalších šestnáct spojů mělo zpoždění, které postihlo 1 700 lidí. Práva cestujících v takových situacích upravuje evropské nařízení EU 261/2004 a o přesměrování letu rozhoduje letecká společnost.
Dvanáct zakázaných zón a balony s litevskými SIM kartami
Litevská vláda vede samostatnou agendu s názvem „hybridní útok Běloruska proti Litvě“. Shromažďuje v ní protestní nóty, záznamy o narušeních vzdušného prostoru i opatření proti balonům, které ohrožují civilní letectví. Ministerstvo dopravy v červnu 2026 prodloužilo platnost dvanácti zakázaných vzdušných zón, které lemují celou hranici s Běloruskem.
Investigativní reportáž veřejnoprávní stanice LRT odhalila rozsáhlou síť pašeráckých balonů, které přelétají z běloruské strany a opakovaně narušují civilní letový provoz. Některé z nich nesly litevské SIM karty, přes které pašeráci sledovali polohu zásilek. Vilnius přitom leží jen třicet kilometrů od běloruské hranice.
Litevská kontrarozvědka VSD řadí ve výroční zprávě za rok 2026 Bělorusko mezi klíčové bezpečnostní hrozby, protože se orientuje na Moskvu.
Kdo smí nad Pobaltím vydat povel k sestřelu
Na konci září 2026 litevská armáda oznámila, že NATO v Pobaltí přechází od vzdušného hlídkování k integrované vzdušné obraně. Hlídkování znamená cíl identifikovat a případně eskortovat. Obrana znamená mít pravomoc a prostředky zasáhnout.
Generální tajemník NATO Mark Rutte označil reakce Aliance na dronové incidenty na východním křídle za „klidné, rozhodné a přiměřené“. Vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě doplnil, že pravomoc k zásahu je delegovaná co nejníž na taktickou úroveň, aby obránci nemuseli čekat na telefonát z Bruselu. V litevské debatě po loňských incidentech ale zaznělo, že sestřel v mírovém režimu vyžaduje bezprostřední ohrožení infrastruktury nebo lidských životů a odpovídající schválení. Z veřejných vyjádření nevyplývá, kdo přesně toto schválení dává a jak rychle.
Česko má s misí Baltic Air Policing vlastní zkušenost. V roce 2019 Armáda ČR nasadila na estonskou základnu Ämari pět gripenů a sedmdesát vojáků. Do říjnového poplachu nad Vilniusem čeští vojáci zapojení nebyli.