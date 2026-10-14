Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Vila Ivy Janžurové zvenku působí nenápadně, uvnitř žijí tři generace. Podkroví má pás oken s výhledem na letadla

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Iva Janžurová obývá s rodinami dcer Sabiny a Theodory prvorepublikovou vilu v Praze. Každá v ní má své patro a společně sdílejí i chalupu.
Iva Janžurová

Iva Janžurová

Zdroj: FOTO:NextFoto.cz
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 14.10.2026 17:51

Reklama
Další články z ReadZone
Vanda Hybnerová místo kabelky z Pařížské šetřila šest let na traktor. Na Vysočině vybudovala statek s koňmi a slepicemi
Vanda Hybnerová místo kabelky z Pařížské šetřila šest let na traktor. Na Vysočině vybudovala statek s koňmi a slepicemi
Herečka Kristýna Boková se ráda dotýká chlapů. „Tvůj muž bych nechtěl být,“ slýchá, ale podle ní nejde o flirt
Herečka Kristýna Boková se ráda dotýká chlapů. „Tvůj muž bych nechtěl být,“ slýchá, ale podle ní nejde o flirt

Kristýna Boková žije s druhým manželem Lukasem Katakalidisem, se kterým má dvě děti. V rozhovorech popsala...

Adriana z Ulice opět selže na plné čáře
Adriana z Ulice opět selže na plné čáře

Adriana z Ulice chce mít vše a všechny neustále pod kontrolou, ale svoje emoce a život ukočírovat neumí. A...

Vlasta Peterková slaví 80 let. S Hanou Zagorovou rozhazovaly peníze na mejdanech, pak jedly hrachové bujony
Vlasta Peterková slaví 80 let. S Hanou Zagorovou rozhazovaly peníze na mejdanech, pak jedly hrachové bujony

Herečka Vlasta Peterková slaví osmdesátiny. Během kariéry prošla brněnskou i pražskou scénou a objevila se...

Christopher Judge slaví 62 let. Kvůli Teal’covi si sedm let holil hlavu, dnes nosí dlouhé vlasy
Christopher Judge slaví 62 let. Kvůli Teal’covi si sedm let holil hlavu, dnes nosí dlouhé vlasy

Představitel bojovníka Teal'ca ze seriálu Hvězdná brána Christopher Judge dnes slaví 62 let. Z herectví ho...

Tento článek byl publikován ze zdrojů ReadZone

Web nabízí pestrou paletu článků o životním stylu, zdraví, vztazích, kultuře i aktuálních trendech. Obsah je kombinací praktických rad, odlehčených zajímavostí a inspirativních textů, které dokážou zaujmout široké publikum. Čtenáři tu najdou tipy do každodenního života, nápady pro volný čas i...

Všechny články tohoto autora →
ReadZone
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.