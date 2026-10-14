Vila Ivy Janžurové zvenku působí nenápadně, uvnitř žijí tři generace. Podkroví má pás oken s výhledem na letadla

Prvorepublikovou vilu v Praze si Iva Janžurová pořídila se svým životním partnerem Stanislavem Remundou. Dům s několika patry slouží jako zázemí celé rodině a herečka, která letos v květnu oslavila už 85. narozeniny, v něm obývá bezbariérové přízemí. A ačkoliv z ulice stavba podle některých popisů působí unaveným dojmem, uvnitř skrývá prostorné byty pro tři generace i moderně zrekonstruované podkroví.
Rozdělená patra pro tři rodiny
Společné soužití v rozlehlé pražské vile má pevný řád. Dům je rozčleněný tak, aby si v něm tři rodiny vzájemně nepřekážely a každý měl vlastní soukromí. Členové domácnosti se potkávají jen tehdy, když sami chtějí, a někdy se nevidí i několik dní.
Samotná Iva Janžurová žije v samostatné bytové jednotce v přízemí. Toto patro si v minulosti vybrala se svým partnerem, hercem a režisérem Stanislavem Remundou, protože měl ke konci života potíže s chůzí do schodů. Myslela tím rovnou i na vlastní budoucnost, aby se doma mohla pohybovat bez omezení. Po partnerově odchodu zůstala ve spodním patře sama, obklopená předměty z desítek let společného života.
První patro obývá mladší dcera Theodora Remundová s manželem a třemi syny. V domě se narodila, prožila v něm dětství a po přechodném odstěhování se do něj po založení vlastní rodiny vrátila. Hlavní místností jejího bytu je prostorná kuchyň, kterou si nechala v původním stavu bez rekonstrukce. „Tu jsem nezařizovala já, ale můj tatínek Sláveček v době, kdy jsem tady nebydlela,“ řekla Theodora Remundová pro web Ahaonline.
Nejvyšší část domu patří starší dceři Sabině Remundové, která tam žije s manželem, dcerou a synem. Světlý apartmán vznikl přestavbou bývalé půdy podle návrhu rodinného přítele a architekta Pavla. „Je to netradiční bydlení. Vymyslel nám ho náš kamarád Pavel. Kolem dokola je pás oken. Co miluju na tomhle domu je pohled na přistávající letadla,“ uvedla Sabina Remundová.
Spory o větve na zahradě
Vícegenerační bydlení vyžaduje toleranci. V pořadu Show Jana Krause herečka uvedla, že se vůči partnerům svých dcer snaží být vlídnou tchyní, aby se z domu nechtěli odstěhovat. „Ale Sláveček Remunda, můj tatínek, byl ještě lepší,“ reagovala v pořadu Theodora Remundová. Její otec měl sice v divadle pověst cholerika, doma ale fungoval jako rodinný terapeut. „On byl známý jako cholerik a vzteklý muž v divadle, měl takovou pověst dost nekalou, ale v jádru to byl úžasně dobrý člověk,“ řekla o něm v pořadu Janžurová.
Drobné neshody se u domu týkají především péče o zeleň. Herečka si na zahradě potrpí na pevný řád, přesně ví, kde má která rostlina své místo, a kvůli uříznuté větvi dokáže zvýšit hlas.
Jihočeská chalupa s vyhlídkovou věží ve střeše
Když si chce odpočinout od Prahy, míří na chalupu v jižních Čechách nedaleko Orlické přehrady. Venkov jí byl blízký už od dětství, které prožila v učitelské rodině v rodné Žirovnici na Vysočině. Polovinu jihočeské nemovitosti vlastní sama, o druhou část se dělí její dcery. V okolí mívala rekreační sídlo také její kolegyně Jiřina Jirásková, se kterou se často navštěvovaly.
Původní zemědělskou usedlost a hájenku со stodolou rodina postupně upravila. Dominantou domu je dřevěná veranda s balkonem a přímo ve střeše je zabudovaná vyhlídková věž s výhledem na okolní louky a les, na který pozemek navazuje. Před pandemií koronaviru přibyl na zahradě také zapuštěný bazén. Sabina Remundová tam pěstuje domácí zeleninu, například rajčata, cibuli, chřest nebo čekanku.
Právě klid domova potřebovala Janžurová i letos v červnu, kdy se zotavovala po zdravotním kolapsu. Na doporučení kardiologa Petra Neužila tehdy zrušila plánovanou oslavu ve Stavovském divadle v rámci rozhlasového pořadu Tobogan, protože lékaři podle moderátora Aleše Cibulky nechtěli krátce po uzdravení riskovat setkání s velkým množstvím lidí. Ještě v květnu, přímo v den svých 85. narozenin, přitom odehrála představení v Národním divadle, jehož členkou je od roku 1987, a diváci ji vídali také v Divadle Kalich nebo ve Studiu DVA.
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