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Viktorka statečně bojuje s těžkým onemocněním. Každý krůček doprovází velká radost

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Viktorka se narodila jako zdravá holčička. V osmi měsících přišel zlom. Rodiče nevnímala a nereagovala ani na své jméno. Později se jí začaly třást ruce, zakopávala a rychle se unavila. Vyšetření v motolské nemocnici odhalilo spinální svalovou atrofii. Holčička z Českolipska je ale velká bojovnice.
Viktorka statečně bojuje s těžkým onemocněním. Každý krůček doprovází velká radost

Viktorka statečně bojuje s těžkým onemocněním. Každý krůček doprovází velká radost

Zdroj: Život dětem
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 25.10.2026 06:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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