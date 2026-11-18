Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV Naked Attraction, FOTO: distr. Óčko TV
Seznamovací show Naked Attraction obrací běžné randění naruby, protože v barevných boxech se partneři nejprve vidí bez oblečení a teprve potom přijdou na řadu otázky. Čtvrteční díl přivádí před nahé ženy someliéra, kterému plány zamotala nápadnice bez chuti k vínu. A ve finále se karta obrátí, svléknout se musí i on. Slepá degustace pro ženu bez chuti k vínu
Someliér Viktor si počkal na chvíli, kdy za barevnými stěnami zůstaly poslední tři ženy, které ještě neviděl celé, a pak jim položil otázku ze svého oboru. Chtěl vědět, jestli by si s ním sklenku daly raději na horách, nebo u moře, ze zeleného boxu se ale dozvěděl, že víno vůbec nemá ráda. Řízená degustace šumivého vína naslepo přesto čekala všechny tři. Soutěžící v modrém boxu na to šla opačně a začala pít ještě dřív, než ochutnávka odstartovala.
K vínu přitom dvaatřicetiletý Viktor nemířil rovnou ze školy, vystudoval totiž kybernetiku. Sám by se do nahé seznamky nikdy nepřihlásil, jenže kolegové za něj ze žertu vyplnili přihlášku, a protože jim nechtěl zkazit radost, na natáčení kývl. Rád cestuje, přeje si děti a hledal partnerku pro rovnocenný vztah i pro večerní sklenku na pláži při západu slunce.
Své představy shrnul jednou větou.
„Na ženách se mi líbí, když vědí, co chtějí, a umí si to napřímo říct,“ řekl. Jak takový vztah vybalancovat, budou půl hodiny před dílem rozebírat v doprovodném pořadu Naked On The Air moderátoři podcastu Love Is On The Air Vítězslav Zach a Nikita Jankovičová. Jak barevné boxy odhalují nápadnice
Pravidla britského formátu ze stanice Channel 4 jsou jednoduchá. Nápadnice stojí v barevných boxech, stěny před nimi vyjíždějí postupně zdola nahoru a vybírající v každém kole jednu ženu vyřadí. Pro česko-slovenskou verzi si Óčko zapůjčilo scénu z polské obdoby show, od začátku ji moderuje herečka
a účastníci měli po celou dobu natáčení k dispozici psychologickou podporu. Monika Timková
První překvapení přišlo u žlutého boxu hned po odhalení spodní poloviny těl, kde Viktor narazil na výrazné ochlupení.
„Dlouho jsem to takhle neviděl, ale proč ne,“ poznamenal. Sám se zařadil mezi horňáky, otočení nápadnic si ale nenechal ujít a na moment mu došla slova, než ze sebe vypravil: „Krásný, každé pozadí má něco do sebe.“ U ňader ho pak trochu znervózněly piercingy v bradavkách. „Moc nevím, jak s nimi při intimních hrátkách pracovat,“ přiznal Monice Timkové. Finále s otočenými rolemi
Před závěrečným kolem čekala Viktora nejtěžší volba večera.
„V každém boxu je nějaké pro a proti,“ řekl těsně předtím, než jednu ze tří žen vyřadil. Do finále postoupily dvě nápadnice a pravidla se v tu chvíli obrátila: bez oblečení se musel postavit i someliér, aby jeho postavu zhodnotily ony.
Oběma ženám se líbily jeho chlupy na hrudi i oholené intimní partie. Jedna z nich ale přidala upřímnou kritiku a dala najevo, že kvůli zadku by ho nejraději poslala do fitka. Na otázku moderátorky, co říkají na jeho intimní partie, jen rozpačitě poznamenaly, že se to takto „v klidu“ těžko hodnotí. Pak přišlo rozhodnutí, po kterém dvojice vyráží na rande, tentokrát už oblečená.
„Když jsem viděla ty krásné holky vedle mě v boxech, tak jsem vítězství vůbec nečekala,“ dodala vybraná žena.
Čtvrteční večer 19. listopadu otevře na Óčku ve 21:30 pořad Naked On The Air, díl
s Viktorem začíná ve 22:00 a na prima+ je k vidění v předpremiéře. Naked Attraction Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (Óčko TV, Naked Attraction).