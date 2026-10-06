Víkendový kynutý koláč „Včelí žihadlo“ s vanilkovou náplní – delikátní dezert ke kávě, který miluje celá rodina

Kynuté koláče mají v české domácí kuchyni své pevné místo a není divu, že se k nim stále vracíme. Připomínají nedělní návštěvy, plný stůl a chvíle, kdy se u kávy sejde celá rodina. Kynutý koláč s vanilkovým krémem je trochu slavnostnější verze, která může ozvláštnit běžné víkendové pečení.
Podobné moučníky najdeme v různých evropských kuchyních a každý národ má svou oblíbenou podobu. Tento recept má kořeny v německém moučníku známém jako Bienenstich, tedy včelí bodnutí. U nás se tento název příliš nepoužívá, ale samotný koláč si rozhodně zaslouží pozornost. Zvlášť pokud máte rádi tradiční pečení, které má něco navíc.
Velkou roli tu hraje spojení chutí, které k sobě jednoduše patří. Med, mandle a vanilka jsou osvědčená trojice a právě díky ní má koláč výraznější charakter než obyčejné kynuté pečivo. Hodí se na víkendové posezení s rodinou, návštěvu nebo jako sladká tečka k odpolední kávě.
Recept si můžete připravit i jako zajímavou změnu oproti klasickým českým kynutým koláčům. Pokud vás baví zkoušet starší evropské moučníky v trochu jiné podobě, právě tento stojí za vyzkoušení. A možná zjistíte, že se k němu budete vracet stejně rádi jako ke koláčům, které znáte od dětství.
Máslo rozpusťte a nechte ho zchladnout. Do mísy prosejte mouku, uprostřed udělejte důlek a rozdrobte do něj droždí. Přidejte cukr a vlažné mléko, směs lehce promíchejte, povrch poprašte trochou mouky a nechte na teplém místě 10–15 minut vzejít kvásek.
K vykynutému základu přidejte vejce a rozpuštěné máslo. Vypracujte hladké a pružné těsto, které se nebude lepit na stěny mísy. Přikryjte ho utěrkou a nechte na teplém místě kynout asi 30 minut, dokud viditelně neznásobí svůj objem.
Do hrnce dejte med, máslo a cukr a za stálého míchání směs zahřívejte, dokud se všechny suroviny nespojí. Přisypte mandlové lupínky a krátce společně prohřejte, aby se mandle obalily v medové směsi. Poté polevu odstavte a nechte ji trochu zchladnout.
Vykynuté těsto rovnoměrně rozetřete na plech o rozměrech přibližně 30 × 40 cm vyložený pečicím papírem. Navrch opatrně rozetřete připravenou mandlovou polevu. Vložte do trouby vyhřáté na 200 °C a pečte přibližně 30 minut, dokud povrch nezezlátne.
Většinu mléka nalijte do hrnce, přidejte cukr a přiveďte k varu. Ve zbývajícím mléce rozmíchejte pudinkové prášky dohladka a za stálého míchání je vlijte do horkého mléka. Pudink krátce povařte, dokud nezhoustne, poté ho přikryjte a nechte úplně vychladnout.
Máslo pokojové teploty vyšlehejte do světlé a nadýchané konzistence. Za stálého šlehání do něj postupně přidávejte vychladlý pudink. Šlehejte, dokud nevznikne hladký a jemný krém bez hrudek.
Upečený koláč nechte úplně vychladnout a poté ho rozkrojte na čtyři stejné části. Každou část podélně rozřízněte a opatrně oddělte horní díl s mandlovou vrstvou od spodního dílu. Horní části nakrájejte na menší čtverce, aby se koláč později lépe porcoval.
Spodní části potřete vanilkovým krémem a přiklopte je nakrájenými horními díly s mandlovou polevou. Jednotlivé části lehce přitlačte, aby krém rovnoměrně vyplnil prostor mezi těstem. Hotový koláč uložte na několik hodin do lednice, ideálně přes noc, aby krém zpevnil a koláč se dobře krájel.
Zdroj: VařímeDobroty.cz
Autor: Ivana Masiarová