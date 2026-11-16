Vignerová s Kolečkem si pořídili vilu na Nymbursku. Stačila jim jedna prohlídka a věděli, že ji chtějí koupit

Když začal covid a Aneta Vignerová s Petrem Kolečkem zůstali zavření v pražském nájmu, poprvé vážně uvažovali o druhém bydlení. VIPŽivot zaznamenal, že měli jasnou představu o chatě někde u vody, nejlépe v okolí Orlíku. Jenže realita českého realitního trhu v pandemii vypadala jinak. Ceny rekreačních objektů vyskočily nahoru, technický stav nabízených chat byl často žalostný a pár opakovaně narážel na stejný vzorec: tři miliony za koupi a další dva za opravy. Ani jeden z nich se nepovažuje za „budovatelský typ“. A právě tahle neochota vrhat se do rekonstrukční nejistoty je nakonec přivedla k úplně jinému druhu nemovitosti.
Od chaty u Orlíku k vile na Nymbursku
Zlom přišel, když opustili fixaci na rekreační objekt a začali se dívat po hotových domech v dojezdové vzdálenosti od Prahy. Na Nymbursku narazili na prvorepublikovou vilu, kterou zhruba deset let předtím zrekonstruovala její tehdejší majitelka, designérka, která domu vtiskla ucelený interiérový koncept. Světlé otevřené prostory, kvalitní materiály, dominantní oválný krb a zahrada s oddělenou pracovnou. Stačila jedna prohlídka a pár měl jasno. Sami to v knize Chalupářky a chalupáři popisují bez velkého dramatu: nebyla to láska na první pohled k romantické ruině, ale racionální úleva, že konečně našli dům, do kterého se dá rovnou nastěhovat.
Co je přesvědčilo při jediné prohlídce
Klíčem nebyl luxus, ale připravenost. Vila měla za sebou kompletní rekonstrukci a její předchozí majitelka do ní vložila designérský záměr, který Vignerová s Kolečkem nechtěli měnit. Po nastěhování provedli jen drobné úpravy: nahoře přepažili jeden velký pokoj na dva, dokoupili nábytek a interiér doladili k vlastnímu vkusu. Základní styl ale zůstal.
Co konkrétně viděli:
- Otevřené přízemí se společným obytným prostorem, kde se soustředí rodinný život
- Oválný krb, o kterém pár tvrdí, že vytopí celý dům
- Samostatná zahradní pracovna, kterou si Kolečko zařídil jako scenáristické útočiště
- Velká zahrada s dostatkem prostoru pro syna Jiříka
Podle regionálního Deníku se dům nachází ve Slovči, malé obci na Nymbursku. Pokud jde o cenu, eXtra.cz v srpnu 2022 s odkazem na katastr uvedla částku 6,5 milionu korun.
Druhé bydlení, které funguje jako první domov
Vignerová s Kolečkem na vile tráví podle vlastního odhadu asi třetinu času. Typicky od čtvrtka do neděle, o svátcích a celé prázdniny. Zajímavý je kontrast: v Praze byli v nájmu, zatímco venkovský dům sami označují za místo, kde se cítí víc doma. Nejde tedy o klasickou víkendovou chatu, ale o celoroční rodinné zázemí s pracovní funkcí. Kolečko tam píše scénáře v zahradní pracovně oddělené od hlavního domu.
Koupě proběhla nejpozději do září 2021, tedy v době, kdy covidový boom rekreačních nemovitostí ještě naplno běžel. Podle dat ČT24 poptávka po chatách a chalupách v prvních vlnách pandemie prudce vyskočila a ceny šly nahoru. Kdo hledal klasickou chatu, platil přirážku za panický zájem. Kdo se díval po rodinných domech mimo Prahu, měl paradoxně klidnější pole. Celý příběh koupě vypadá zvenčí jako impulzivní gesto: jedna prohlídka a hotovo. Ve skutečnosti šlo o výsledek měsíců hledání, odmítnutých variant a postupného přehodnocení toho, co vlastně od druhého bydlení chtějí. Původní sen o chatě u vody narazil na realitu trhu i na vlastní povahu obou, žádný z nich nechtěl trávit roky řízením stavby.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová