Viggo Mortensen z Pána prstenů slaví 68 let. Dlouhé vlasy a vousy vyměnil za šediny, hladkou tvář a elegantní oblek

Viggo Mortensen oslaví 20. října osmašedesáté narozeniny. Filmoví diváci si ho pamatují jako dlouhovlasého a zarostlého krále Aragorna z trilogie Pán prstenů. Na nedávných fotografiích se ale ukazuje v mnohem civilnější podobě s kratšími šedivými vlasy a v elegantním obleku.
Současná podoba představitele krále Gondoru
Přestože od premiéry prvního dílu Pána prstenů uplynulo už pětadvacet let, pro mnoho diváků zůstává Viggo Mortensen spojený s rolí charismatického hraničáře Aragorna. V legendární fantasy trilogii nosil dlouhé tmavé vlasy, vousy a obnošený kostým. Na fotografii, kterou zveřejnil letos na konci září na sociálních sítích, má krátké šedé vlasy a oblékl si elegantní tmavě modrý oblek.
Ke své nejslavnější roli se podle dostupných informací už nikdy nevrátí. V chystaném filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, který se odehrává před původní trilogií, ho vystřídá herec Jamie Dornan.
Roli Aragorna původně odmítl
K jeho hereckému obsazení v Pánovi prstenů přitom vůbec nemuselo dojít. Režisér Peter Jackson mu roli nabídl až po zahájení natáčení, když se rozloučil s původně obsazeným Stuartem Townsendem. Mortensen nabídku nejprve odmítl, protože nechtěl odcestovat na tak dlouhou dobu na Nový Zéland. Rozhodnutí změnil až na naléhání svého syna Henryho, který miloval knižní předlohu.
Na place se nakonec do své postavy ponořil naplno. Většinu nebezpečných scén natáčel sám a odmítal kaskadéry. Při kopnutí do skřetí helmy si zlomil dva prsty na noze. Během jedné z bojových scén si dokonce odštípl zub a následně požádal štáb, aby mu ho pokusili přilepit, aby mohl záběr rovnou dokončit. Tvůrce bojových choreografií Bob Anderson ho po natáčení označil za nejlepšího šermíře, jakého kdy trénoval.
Během natáčení na Novém Zélandu se také sblížil s filmovými zvířaty. Koně, na kterých v trilogii jezdil, si po skončení natáčení odkoupil.
Úspěch ho odradil od velkofilmů
Po obrovském globálním úspěchu trilogie začal vyhledávat převážně menší a nezávislé projekty. Třikrát spolupracoval s kanadským režisérem Davidem Cronenbergem, mimo jiné na filmech Dějiny násilí a Východní přísliby, za které získal nominaci na Oscara. Další oscarové nominace mu vynesly role ve snímcích Tohle je náš svět a Zelená kniha.
„Neplánuji svou kariéru. Čekám a doufám, že si mě ta správná věc najde sama,“ popsal svůj přístup k práci. K filmování přistupuje velmi skromně. „Tvorbu filmu vnímám vždycky jako týmový sport,“ dodal ke své profesi.
Ve volném čase se věnuje malování, fotografování a píše poezii. Z části honoráře za Pána prstenů založil vydavatelství Perceval Press, které pomáhá méně známým autorům s vydáváním jejich děl. Finanční úspěch pro něj podle jeho slov nehraje hlavní roli. „Rád bych na konci života mohl říct, že mám za sebou alespoň pár příběhů, na které jsem hrdý. V Dánsku se říká, že rubáš nemá kapsy. Peníze si s sebou nevezmete,“ vysvětlil svůj životní postoj.
Život ve Španělsku a natáčení v Evropě
Mortensen se narodil v New Yorku americké matce a dánskému otci. Má dánské i americké občanství a dětství částečně strávil v Jižní Americe. Díky tomu mluví plynule anglicky, dánsky, francouzsky a španělsky, ve španělštině si zachoval silný argentinský přízvuk. Domluví se také několika dalšími jazyky.
Ze svého předchozího manželství s americkou zpěvačkou Exene Cervenka má osmatřicetiletého syna Henryho. Od roku 2009 tvoří pár se španělskou herečkou Ariadnou Gil, se kterou žije trvale ve Španělsku.
Letos na jaře natáčel v Budapešti historické drama Embers po boku Ralpha Fiennese. Snímek režíroval István Szabó a děj se soustředí na psychologický souboj dvou bývalých přátel.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, screenrant, celebritynetworth).