Viewegh uvízl na Kanárech a nemůže domů. Týden leží s horečkami v hotelu, delegát pro něj nehnul ani prstem

Pondělí 5. října 2026 mělo být posledním dnem dovolené. Místo toho se pro Viewegha, jeho partnerku Olenu, jejího syna Sašu, snachu a vnuka proměnilo v
začátek nedobrovolného uvěznění v hotelovém pokoji. Lékař na Fuerteventuře jim ten den sdělil jednoznačný verdikt: s probíhajícím covidem do letadla nesmějí. Od té chvíle skupina čeká, léčí se a podle Vieweghových slov řeší všechno sama. Delegát cestovní kanceláře prý „neudělal vůbec nic“. Sedm dní v hotelovém pokoji bez pomoci zvenčí
V rozhovoru pro PrahaIN, zveřejněném v pátek 9. října, Viewegh popisuje režim, který nazývá polokaranténou. Pětice se drží na pokoji, smí chodit pouze na snídaně.
Bazén, slunce, společné prostory hotelu, to vše jim zůstává zapovězené. Lékař je navštívil dvakrát, léky si obstarali sami v místní lékárně. Horečky kolem osmatřiceti stupňů přetrvávají u všech členů skupiny, největší obavy panují o děti.
Spisovatel odhaduje, že se rodina nakazila na letišti, epidemiologicky to ovšem potvrzené není. Co potvrzené je: v první říjnový týden 2026
ECDC zaznamenalo zvýšenou cirkulaci SARS-CoV-2 napříč EU. Ve Španělsku podle dat Institutu zdraví Carlos III dosáhla covidová incidence 118,4 případu na sto tisíc obyvatel s pozitivitou přes 24 procent. Vieweghův případ tedy rozhodně nepředstavuje ojedinělou kuriozitu. Co zákon říká o povinnostech cestovní kanceláře v nesnázích
Právě tady příběh přestává být jen osobní nepříjemností a dotýká se systémového problému. Podle
Ministerstva pro místní rozvoj má pořadatel zájezdu povinnost poskytnout zákazníkovi v nesnázích rychlou pomoc. Formulace zákona je záměrně široká; pomoc zahrnuje koordinaci péče, komunikaci s pojišťovnou, orientaci v místním zdravotnickém systému i překonání jazykové bariéry.
Viewegh konkrétní cestovní kancelář veřejně nejmenuje. Popisuje ale situaci, v níž delegát nezajistil ani návštěvu lékaře, ani nákup léků, ani organizaci prodlouženého pobytu. Vše padlo na bedra nemocných turistů.
Srovnání s tím, co velcí hráči českého trhu veřejně deklarují jako standard, je výmluvné:
Čedok u svého online delegáta slibuje nepřetržitou dostupnost, podporu při pojistných událostech a pomoc s jazykovou bariérou. EXIM TOURS prezentuje delegáta jako kontaktní osobu pro jakékoli problémy během pobytu, s česky mluvící telefonickou linkou. Invia uvádí, že delegát či partnerská agentura poskytuje asistenci při potížích v destinaci, včetně modelu vzdálené podpory 24/7.
Aktivní delegát přitom nemusí sedět v lobby hotelu. Stačí, aby byl dosažitelný a skutečně jednal. Právě absence jakékoli aktivity činí Vieweghovu výtku v kontextu trhu oprávněnou.
Zdroj obrázku: Pavel Ševela / licence CC BY-SA 4.0 Pojišťovna, letenky, prodloužený pobyt, kdo co zaplatí
Klíčová praktická otázka pro každého, kdo se ocitne v obdobné pasti: kdo hradí hotel navíc, nové letenky a léky? Odpověď závisí na konkrétních pojistných podmínkách, ale obecný rámec existuje.
Česká asociace pojišťoven řadí léčebné výlohy v zahraničí, repatriaci i asistenční služby mezi standardní součásti cestovního pojištění. Konkrétní příklad z praxe: ČSOB Pojišťovna
u covidu a nařízené karantény veřejně uvádí proplacení prodlouženého ubytování z pojištění léčebných výloh, úhradu nových zpátečních letenek a automatické prodloužení pojistné doby až o třicet dní.
Prvním krokem po lékařském zákazu odletu by proto měl být telefonát na asistenční linku pojišťovny. Teprve poté přichází na řadu komunikace s cestovní kanceláří, a pokud ani ta nezabere, lze situaci eskalovat:
Písemná reklamace přímo u CK s požadavkem na nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud CK nereaguje, turista si může nezbytnou pomoc zajistit sám a následně žádat proplacení účelně vynaložených nákladů. Zastupitelský úřad či MZV nastupují až po vyčerpání možností kanceláře a pojišťovny. Návrat stále nejistý, rozhodne lékař, ne kalendář
Viewegh v rozhovoru zmiňuje teoretický odlet v neděli 11. října v 16:20. Sám ale vzápětí dodává, že návrat záleží výhradně na dalším verdiktu lékaře. K datu naší rešerše žádná novější zpráva o skutečném odletu skupiny neexistuje.
Mezi řádky zaznívá i frustrace z pracovních dopadů. Spisovatel se musel na dálku omluvit z několika akcí a pořadů. Na úterý 6. října byl přitom v pražském Vnitroblocku naplánován
literární večer Čáry v písku s Michalem Vieweghem, kalendářní kolize, která naznačuje, že minimálně tato událost musela být přinejmenším ohrožena. Lakmusový test pro celý trh organizované turistiky
Vieweghův příběh funguje jako prubířský kámen toho, co „pomoc v nesnázích“ skutečně znamená, když se klient zájezdu zdravotně zhroutí pár hodin před odletem. Zákon povinnost stanoví, velké kanceláře ji deklarují ve svých materiálech, jenže v konkrétním hotelovém pokoji na Fuerteventuře z ní podle jednoho z nejznámějších českých spisovatelů nezbylo vůbec nic.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Alena Vavřinová