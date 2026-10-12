Vietnamská pho bo z hovězích kostí potřebuje čas, ale odmění se hlubokým vývarem a vůní koření

jsem poprvé ochutnala v malé Pho bo vietnamské restauraci, takové té nenápadné, kde se člověk nejdřív trochu rozhlíží, než si sedne. Přede mnou za chvíli stála obrovská mísa a já upřímně nevěděla, kde začít. Vývar voněl po koření, které jsem tehdy ještě neuměla správně pojmenovat, byl čirý skoro jako tmavší čaj, ale v chuti měl překvapivou hloubku. Od té doby jsem měla v hlavě, že ho jednou uvařím doma. Trvalo mi to skoro rok. Pho totiž nepůsobí jako , kterou člověk zvládne mezi dvěma maily. Spíš se kolem ní chodí, kontroluje se hrnec, čeká se. A ano, něco na tom opravdu je. polévka
Pho bo se řadí mezi vietnamská národní jídla a jeho vznik většina zdrojů klade na přelom 19. a 20. století do severního Vietnamu. Tam se jí často ráno, horký s nudlemi jako začátek dne. U nás doma z toho postupně vznikl víkendový rituál. V sobotu dopoledne jdou kosti do trouby, odpoledne se vývar sotva znatelně táhne a v vývar neděli u oběda se od stolu nikomu zvlášť nechce. Klidně dvě hodiny se jen přidává limetka, česnek, někdo si dolije vývar.
Můj tip zní: U čirého vývaru hodně záleží na dvojím vaření kostí. Nejdřív je krátce povařte v čisté vodě, vodu slijte, kosti opláchněte a až potom začněte s opravdovým vývarem. Tenhle krok spousta lidí vynechá, protože na první pohled působí zbytečně. Jenže často rozhodne o tom, jestli skončíte s čistým jantarovým vývarem, nebo s kalnou vodou, která už v misce nevypadá dobře. Recept na autentické pho bo s kořeněným vývarem z pražených kostí
Celková délka přípravy: 2 dny (aktivní čas cca 1,5 hodiny) Ingredience k přípravě
Základ vývaru: 1 kg hovězích mozkových kostí 500 g hovězího žebra 1 vepřová nožička 500 g hovězí kližky (libové) 3-4 litry studené vody
Koření do vývaru: 1 velká cibule, rozpůlená 8 cm čerstvého zázvoru, rozpůleného 1 celá tyčinka skořice 3 kusy celého badyánu 4 tobolky kardamomu rybí omáčka a cukr na dochucení glutamát (volitelně)
Servírování – do každé misky: 200 g širokých rýžových nudlí (uvařených) čerstvý koriandr, nahrubo nasekaný jarní cibulka i se zelenou částí červená cibule, nakrájená na tenké kroužky bambusové klíčky limetka, nakrájená na klínky plátky uvařené kližky
Nakládaný česnek (volitelně, ale doporučuji): 4-5 stroužků česneku voda, vinný ocet, rybí omáčka, cukr, chili podle chuti Postup přípravy vietnamské pho bo s pečenými kostmi
1. Troubu rozehřejte na
220 stupňů. Mozkové kosti, žebro a vepřovou nožičku rozložte na plech a pečte 20 až 25 minut, dokud nezezlátnou a nezačnou opravdu výrazně vonět. Pražení vytáhne z kostí chuť a povrch lehce zkaramelizuje. Bez něj bude vývar světlejší, méně plný a trochu placatý.
2. Upečené kosti přesuňte do velkého hrnce, zalijte studenou vodou a přiveďte k varu. Vařte
8 až 10 minut o něco prudčeji, potom vodu vylijte, kosti opláchněte pod tekoucí vodou a hrnec umyjte. Parboil není zrovna nejhezčí část vaření, ale zbaví vývar nečistot a pomůže mu zůstat čirý. Foto: Cooky.cz, Pho bo: Vietnamská polévka z hovězích kostí, která se vaří přes noc a voní celým bytem
3. Kosti vraťte do čistého hrnce, přilijte 3–4 litry studené vody a pomalu přiveďte k varu. Pěnu, která se začne objevovat na hladině, sbírejte lžící. Pak stáhněte teplotu na minimum. Vývar nemá vřít, má se spíš jen líně chvět.
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4. Na suché pánvi, bez tuku, opékejte rozpůlenou
cibuli a zázvor řeznou stranou dolů, až místy ztmavnou až skoro zčernají. Zabere to zhruba 5 až 8 minut. Přidejte skořici, badyán a kardamom a nechte je ještě asi 2 minuty rozvonět. Potom všechno přendejte do vývaru.
5. Přibližně
2,5 hodiny před koncem vaření vložte do hrnce celou hovězí kližku. Potřebuje změknout, ale nemá se rozpadat na vlákna. Vývar nechte celkem táhnout 8 až 9 hodin. Foto: Cooky.cz, Pho bo: Vietnamská polévka z hovězích kostí, která se vaří přes noc a voní celým bytem
6. Hotový vývar přeceďte přes jemné síto do čistého hrnce. Kližku vyndejte, nechte zchladnout a uložte do lednice. Vývar dejte vychladit také a přes noc ho nechte v lednici. Ráno se na povrchu vytvoří ztuhlá vrstva tuku, kterou stačí sebrat lžící.
7. Druhý den vývar znovu zahřejte k varu, případně ho podle potřeby zřeďte trochou horké vody. Dochucujte
rybí omáčkou a špetkou cukru. Chuť má být slaná, lehce nasládlá a výrazně umami. Glutamát nutný není, ale malá špetka vývar příjemně zakulatí.
8. Vychladlou kližku nakrájejte na
tenké plátky. Servírování
1. Do každé velké misky dejte porci uvařených
rýžových nudlí, přidejte plátky kližky, nasekaný koriandr, jarní cibulku, kolečka červené cibule a bambusové klíčky. Všechno zalijte vřelým vývarem. Opravdu vřelým, ne jen teplým; jinak zůstanou nudle uprostřed misky ještě chvíli studené. Vedle podávejte klínky limetky a nakládaný česnek. Tipy redakce: Průzračnost vývaru: Během táhnutí nenechte vývar prudce vřít. Jakmile začne silně bublat, zakalí se a ani poctivé cezení to už úplně nezachrání. Ideální je hladina, která se jen nepatrně pohybuje. Nakládaný česnek: Připravte ho den předem. Stroužky zalijte směsí vody, vinného octa, rybí omáčky, cukru a chilli a dejte do lednice. Servírujte ho raději zvlášť, ne rovnou do polévky. Tahle česneková ostrost nemusí sednout každému. Rýžové nudle: Nevařte je přímo ve vývaru. Připravte je zvlášť podle návodu na obalu, propláchněte studenou vodou a do misky je dejte až těsně před zalitím. Když se nechají stát moc dlouho, změknou víc, než je příjemné, a přijdou o svou typickou klouzavou strukturu. Vývar do mrazáku: Přecezený a odtučněný vývar můžete zmrazit až na 3 měsíce. Doma ho dávám do litrových sáčků na led. Večer jeden vytáhnete, ráno máte základ hotový a nemusíte začínat od kostí. Koření znovu použijte: Badyán, skořici a kardamom po vaření nemusíte automaticky vyhazovat. Pokud se vývar netáhl úplně do krajnosti, koření ještě voní a dá se použít na druhý, slabší vývar.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline