Vidím zápasy, které můžeme zvládnout, říká Trpišovský po losu Ligy mistrů. Na koho se těší?

- Slavia zná po čtvrtečním losu soupeře v novém ročníku Ligy mistrů
- Kouč Jindřich Trpišovský se nejvíce těší na Arsenal a trenéra Emeryho
- Kouč sešívaných věří, že cesta k úspěchu vede v lepší efektivitě v koncovce
- V losu vidí těžké zkoušky, ale i zápasy, které by jeho svěřenci mohli výsledkově zvládnout
Trenér Slavie čeká na svou první výhru v prestižní evropské klubové soutěži a věří, že právě v nadcházejícím ročníku by to mohlo vyjít. V tom minulém to nevyšlo, Slavia skončila již ve skupinové fázi a získala 3 body za stejný počet remíz.
Vršovický klub v novém ročníku Ligy mistrů střetne s Arsenalem, Bayernem Mnichov, Aston Villou, Portem, Villarrealem, Fenerbahce, Lens a Sabahem. Některé tyto kluby byly před losem přáním kouče, které se nakonec vyplnily.
„Určitě Aston Villa, víc jsem ji chtěl venku, ale jsem šťastný, že ji vůbec máme. Také zápasy v Portu a v Allianz Areně, jednoznačně. Nikdy jsem tam nebyl, ani jako divák. Myslím si, že to pro klub a fanoušky budou skvělé zápasy, jsou tam velké sektory pro hostující fans. A svým způsobem také Fenerbahçe, hráli jsme tam za covidu, bez lidí,“ uvedl Jindřich Trpišovský v rozhovoru pro klubové stránky Slavie.
Vysněné měl ale i soupeře, se kterými se Slavia v základní části nestřetne. Mohla by na ně narazit na jaře, pokud postoupí do vyřazovací fáze. „Liverpool, Real Madrid, United, Neapol. Vlastně ty mé největší sny. Liverpool mě mrzí hodně, to už se mi asi nepoštěstí, měli jsme myslím devátou možnost je dostat. Teď byly tři zbývající týmy, dvě možnosti pro nás. A zase nic... I když jsem si říkal, že už to nemůže kam utéct. Ale samozřejmě týmy, proti kterým budeme hrát, jsou skvělé, skupina je to skvělá,“ pokračoval kouč sešívaných.
Nejvíce se těší na profesního kolegu z Emirates Stadium, proti kterému se postavil již v minulé sezoně. „Těším se na Emeryho, hlavně za kontinuitu, kterou má. Líbí se mi příběh trenéra Sabahu, to bude zajímavé setkání. S trenérem Porta Fariolim jsme se potkali, když vedl Ajax. Proti Mikelu Artetovi to bude už náš čtvrtý zápas, velikán jako hráč i jako trenér. A samozřejmě Vincent Kompany, byl to můj oblíbený hráč už v Anderlechtu, bylo mu sedmnáct let myslím,“ přidává.
Slavia má v novém ročníku Ligy mistrů ambice uspět a prezentovat se dobrou hrou. I trenér tam vidí šanci některé zápasy zvládnout a zabojovat o postup do další fáze. „Pravda bude ležet na hřišti. Zkušenosti, které jsme vloni načerpali, jsou určitě dobré, budou se hodit. Víme, že k vítězství někdy bylohrozně daleko, někdy zase velmi blízko. Viz. Bodo, Atalanta… Při větší kvalitě jsme mohli zápasy zvládnout, stejně tak doma s Athleticem. Musíme proměňovat šance, neinkasovat zbytečně, na všech pozicích podat individuálně i týmově skvělý výkon. Šance na vítězství se nám určitě naskytnou a my je musíme proměnit! Vidím těžké zkoušky i zápasy, které reálně můžeme vyhrát. Jsme rádi a těšíme se, co nás čeká,“ uzavřel Trpišovský.
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