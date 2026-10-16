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Videoherní nářez a pastva pro fanoušky. Nový Street Fighter dle prvních reakcí rozdává slušné rány

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Do kin se chystá nejnovější filmové zpracování kultovní videoherní franšízy Street Fighter, kterou na stříbrných plátnech dosud nejprosluleji (představte si pod tím výrazem, co uznáte za vhodné) reprezentoval Jean-Claude Van Damme ve stejnojmenném snímku z roku 1994. Moderní verze od režiséra Kitaoa Sakuraie, v níž se mlátí herci jako nastávající Rocky Noah Centineo či Jason Momoa, má za sebou zámořskou premiéru, která dle dostupných fanouškovských ohlasů dopadla velmi slibně.
Videoherní nářez a pastva pro fanoušky. Nový Street Fighter dle prvních reakcí rozdává slušné rány

Videoherní nářez a pastva pro fanoušky. Nový Street Fighter dle prvních reakcí rozdává slušné rány

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 08:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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