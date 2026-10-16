Videoherní nářez a pastva pro fanoušky. Nový Street Fighter dle prvních reakcí rozdává slušné rány

Do kin se chystá nejnovější filmové zpracování kultovní videoherní franšízy Street Fighter, kterou na stříbrných plátnech dosud nejprosluleji (představte si pod tím výrazem, co uznáte za vhodné) reprezentoval Jean-Claude Van Damme ve stejnojmenném snímku z roku 1994. Moderní verze od režiséra Kitaoa Sakuraie, v níž se mlátí herci jako nastávající Rocky Noah Centineo či Jason Momoa, má za sebou zámořskou premiéru, která dle dostupných fanouškovských ohlasů dopadla velmi slibně.
Capcomovská bojovka, která v roce 1991 dobyla herny a definovala celý žánr, se dočkala už třetího hraného zpracování. Nový Street Fighter vychází především ze Street Fighter II: The World Warrior a děj zasazuje do roku 1993, kdy se v herních automatech na každém rohu metaly pověstné hadoukeny. Odcizení bojovníci Ryu (Andrew Koji) a Ken Masters (Noah Centineo) jsou vtaženi zpět do ringu, když je tajemná Chun-Li (Callina Liang) naverbuje na další ročník turnaje World Warrior. Za brutálním kláním se však skrývá smrtící spiknutí, které je donutí postavit se nejen sobě navzájem, ale i démonům vlastní minulosti. Kolem hlavního tria se ochomýtá pestrá plejáda postav, kde Jason Momoa hraje zeleného Blanku, wrestleři Cody Rhodes a Roman Reigns Guila a Akumu, 50 Cent Balroga a komik Andrew Schulz věčného outsidera Dana Hibikiho.
Cesta na plátno přitom nebyla jednoduchá. Studio Legendary původně svěřilo projekt australským dvojčatům Dannymu a Michaelovi Philippouovým, kteří se proslavili hororem Mluv se mnou a ještě jako youtubeři natočili fanouškovský Real Life Street Fighter. V létě 2024 ale odešli k vlastnímu projektu a režie se ujal Kitao Sakurai, podepsaný pod bláznivou komedií Bad Trip a The Eric Andre Show. Natáčelo se loni na podzim v Austrálii a distribuce připadla Paramountu. Bratři Philippouové nakonec ve filmu nechybí – v souladu s jejich youtuberskou minulostí si střihli cameo jako pár zápasníků.
V Japonsku narozený režisér se už v trailerech rozkročil mezi zběsilou akční poctu a nostalgickou sebeironii, čímž se prvním losangeleským divákům strefil do noty. „Street Fighter je nejlepší, když se nebere moc vážně,“ píše Matt Rodgers a za největší zloděje scén označuje Centinea s Rhodesem, jehož komediální talent opěvuje řada ohlasů. Andrew J. Salazar jde ještě dál a tvrdí, že film působí jako důstojnější nástupce Mortal Kombat z roku 1995 než obě nedávná pokračování. Opakovaně se chválí vizuál kombinující hraný film s 2D animací a sytou barevnou paletou, podle Phila Robertse dostaneme jeden z nejpůsobivějších a nejzábavnějších blockbusterů roku.
Fanoušky her potěší i údajně více než stovka easter eggů a věrně převedené bojové pohyby, zatímco Chris Killian přirovnává výsledek ke Krvavému sportu „na koňských steroidech“, který se 80. letům současně klaní i vysmívá. Kritičtější hlasy připomínají, že chaotické řemeslo občas ústí do rozbitého vyprávění, ne všechny vtipy padnou a herci zachraňují mnohé dialogy. Nejvýstižněji to asi shrnuje web JoBlo – podle něj je nový Street Fighter „neškodná, ale stoprocentní zábava ve stylu devadesátkové videopůjčovny, kterou si pustíte v pátek večer s kamarády a pizzou.“
Zřejmě funkční eklektická stylizace hraje prim, ale zvláštní zmínku zaslouží také David Dastmalchian, nenápadný mistr charakterních rolí z Duny, Sebevražedného oddílu nebo Talkshow s ďáblem, který převzal roli diktátora M. Bisona. Navazuje tak na Raula Juliu, jehož přehrávání ve Van Dammeho kritickém propadáku z roku 1994 se stalo kultem i navzdory tomu, že herec tehdy už těžce nemocný natáčel svou poslední velkou roli. Dastmalchian k postavě přistoupil se zjevnou vášní fanouška, dokonce napsal Bisonovu linii pro oficiální prequelový komiks a jeho kreace v povědomém kostýmu je dalším trumfem snad třetí povedené videoherní adaptace letoška – vedle zmíněného Mortal Kombat II se do kin znovu úspěšně propracoval také Resident Evil.
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Zdroje: X, The Hollywood Reporter