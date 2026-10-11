Video ukazuje, jak ruská Arena-M sestřelila dron. O chvíli později tank zničily další drony, systém má nejvýš 12 kazet

Video vzniklo koncem července 2026 a zachycuje tank T-72B3A. Radar na jeho věži zaznamenal blížící se dron, výpočetní blok spočítal dráhu letu a z jedné z kazet vyletěl protináboj, který dron rozmetal ještě před dopadem. Analytici Janes ten zásah označili za pravděpodobně první veřejně doložený případ, kdy Arena-M vyřadila FPV dron. Během několika dalších okamžiků přiletěly další drony a tank zničily.
Kde se v systému vzal protidronový podrežim Antidrone
Kořeny Areny-M sahají do osmdesátých let, kdy Sovětský svaz zkoušel první aktivní ochranu tanků. Ze stejného období pocházejí systémy Drozd a původní Arena, jak uvádí švédský obranný institut FOI. Nová je hlavně cesta ze zkušebny do sériové výroby: Rusko veřejně přiznalo, že Arenu-M montuje do tanků T-90M a T-72B3M, 21. února 2025.
Víceúčelový radar kolem věže nepřetržitě sleduje okolí a počítač vyhodnocuje, kudy letí přibližující se objekt. Když usoudí, že jde o hrozbu, odpálí z jedné z až dvanácti kazet úzce směrovaný protináboj. Konstruktéři systém původně stavěli proti protitankovým řízeným střelám a granátům z RPG. Podrežim Antidrone, jehož existenci ruské zdroje potvrdily 1. ledna 2026, rozšiřuje detekční a výpočetní parametry tak, aby radar zachytil i menší a pomalejší cíle. Typicky jde o FPV drony s kumulativní hlavicí.
V červenci 2026 už ruská média popisovala výcvik frontových osádek T-72B3A. Ty systém zapínají při přesunech mezi úkryty a palebnými pozicemi, tedy ve fázi boje, kdy je tank nejzranitelnější.
Tři úpravy taktiky, ke kterým Arena-M nutí operátory dronů
Ruské tanky se dosud bránily hlavně dvěma způsoby. Prvním jsou improvizované „želví pancíře“ z ocelových plechů a sítí, které podle britského think-tanku RUSI často omezují otáčení věže natolik, že z tanku zbude samohybné dělo s mizerným výhledem. Druhým je elektronické rušení. To přeruší spojení operátora s dronem, fyzicky ho ale nezničí, a drony s autonomním navedením na poslední úsek letu se mu dokážou vyhnout.
Arena-M dává tanku poprvé vlastní automatickou vrstvu obrany, která hrozbu ničí ještě ve vzduchu. Ukrajinský operátor proto musí hledat slepá místa systému, z nichž nejzřetelnější je záď, protože Arena-M nemá zadní radar. Počítá také s tím, že první dron může skončit sestřelený, a chystá rovnou druhou vlnu. Třetí změna se týká směru náletu, který operátor volí tak, aby mířil na méně chráněná místa vozidla.
Podle RUSI mají drony na svědomí 60 až 70 procent poškozených či zničených ruských systémů. Při takovém podílu stačí i částečná schopnost sestřelovat FPV drony k tomu, aby ukrajinská strana musela přestavět postup u jednotlivých útoků. Americký institut CSIS popisuje vývoj, který tomu odpovídá: přibývá dronů s autonomnějším navedením na konec letu a zásahů mířených na zranitelná místa vozidel. Evropská unie v rámci EU-Ukraine Drone Alliance rozvíjí dronové i protidronové kapacity současně. Česká Aerorozvědka dodává Ukrajině FPV a kamikaze drony, ale i průzkumné a protidronové prostředky. Arena-M přitom reaguje na dráhu letu, takže ohrožuje jakýkoli dron s klasickým letovým profilem v závěrečné fázi útoku.
Slepé místo za věží a dvanáct kazet na celý souboj
Janes odhaduje ruský park T-90M zhruba na pět set kusů. Kolik z nich nese kompletní sadu Areny-M s radarem, výpočetním blokem a protináboji, z otevřených zdrojů zjistit nejde. Bez toho čísla nemá žádné tvrzení o plošném nasazení oporu. I kdyby Uralvagonzavod vyráběl 150 až 200 nových T-90M ročně, výroba samotného systému a jeho munice představuje další úzké hrdlo.
Ukrajinci běžně posílají na jeden cíl několik dronů po sobě nebo z různých směrů. Na tank s dvanácti kazetami tedy stačí dvanáct pokusů, případně jediný nálet zezadu, kam radar nevidí. Conflict Intelligence Team po prvním pozorování z fronty výslovně upozornil, že účinnost systému z jednoho videa vyhodnotit nelze. Samotný záznam navíc končí zničeným tankem.
Proměnila se i role tanku na bojišti. Ruská reportáž z března 2026 popisuje velitele T-90M na krasnolimanském směru, který střílí převážně nepřímo z uzavřených pozic. Důvodem je množství dronů, kvůli kterému je přímý boj na čáře dotyku prakticky nemožný. Arena-M může zvýšit šanci, že tank přežije přesun z úkrytu na palebné postavení, a právě pro tuhle fázi ruské osádky systém cvičí.
Izraelský Trophy má náskok celé dekády bojového provozu
Nejbližší srovnání nabízí izraelský systém Trophy od firmy Rafael. V provozu je od roku 2009 a prošel několika konflikty. Kryje celých 360 stupňů kolem vozidla a výrobce u něj deklaruje schopnost zvládat i souběžné hrozby včetně bezpilotních prostředků. Arena-M má protidronový režim teprve krátce, první veřejně doložený bojový zásah pochází z roku 2026 a záď vozidla nekryje.
Aktivní ochranné systémy vyvíjí také jihokorejská Hanwha Systems, srovnatelně průkazná bojová data o nich ale v otevřených zdrojích nejsou. U čínských systémů je situace podobná. Trophy tak zůstává jediným z jmenovaných systémů s více než desetiletou bojovou historií, zatímco Arena-M má na kontě jeden doložený zásah proti dronu z července 2026.
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