Video: ruský dron útočil na ukrajinského robota zezadu. Operátor měl pár sekund, sítí ho strhl k zemi

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Video: ruský dron útočil na ukrajinského robota zezadu. Operátor měl pár sekund, sítí ho strhl k zemiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Krátký záznam z Doněcké oblasti ukazuje, jak Ukrajinci chrání stroje, které místo vojáků vozí na frontu zásoby. Pozemní robot přežil díky čistě mechanické zbrani, na kterou ruská taktika zatím nemá odpověď.
Video: ruský dron útočil na ukrajinského robota zezadu. Operátor měl pár sekund, sítí ho strhl k zemiZdroj: Foto: U.S. Army photo by Staff Sgt. Dylan Bailey - licence Public domain
Doba čtení 3 min
Článek byl publikován 11.10.2026 22:26
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Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.Všechny články tohoto autora →
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