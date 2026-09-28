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VIDEO: Ostravou kolovaly falešné tisícovky. Odhalila je platba za benzin

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Dennívýzva
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Na několika místech v Ostravě v uplynulých týdnech kolovaly falešné tisícikoruny. První oznámení o platbě jejich prostřednictvím policisté obdrželi v polovině července. Šlo o prodejny s potravinami, o platbu na benzince a třeba i ve výrobně klíčů.
VIDEO: Ostravou kolovaly falešné tisícovky. Odhalila je platba za benzin

VIDEO: Ostravou kolovaly falešné tisícovky. Odhalila je platba za benzin

Zdroj: Denisa Albaniová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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