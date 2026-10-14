Trevor Zegras a Philipp Grubauer si během zápasu Philadelphie se Seattlem zjevně přestali být sympatičtí. Útočník Flyers se opakovaně dostával do kontaktu s německým brankářem, který nakonec zvolil poněkud neobvyklou odpověď. Po přerušení hry mu demonstrativně poslal puk a Zegras mu ho okamžitě vrátil. Oba za svůj konflikt dostali tresty, ale jejich souboj pokračoval. Zegras ve třetí třetině vyrovnal na 2:2, jenže při samostatných nájezdech na Grubauera nevyzrál. Seattle nakonec vyhrál 3:2.
VIDEO: Brankář Seattlu hodil puk po soupeři. Ten mu ho okamžitě vrátil a jejich hokejová hádka pokračovala až do nájezdů
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