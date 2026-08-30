Vídeňský bramborový salát bez majonézy: Tradiční rakouská příloha, která chutná skvěle k řízku i jen tak

Bramborový salát nemusí být postavený na majonéze, aby měl plnou chuť. Vídeňská verze je u nás doma oblíbená hlavně ve chvílích, kdy chci k řízku nebo pečenému masu něco lehčího, svěžího a pořád poctivého. Základ je jednoduchý: ještě teplé brambory se přelijí zálivkou s hořčicí, octem a horkým vývarem, takže do sebe všechno dobře natáhnou.
Na tomhle salátu mám ráda hlavně
jednoduchost a čistou chuť. Surovin tu není mnoho, a právě proto vyniknou dobré brambory, jemně ostrá cibule i zálivka, která je kyselkavá, ale ne zbytečně štiplavá. Když se povede postup, salát není ani suchý, ani přelitý. Prostě drží pohromadě.
U nás doma se osvědčilo jedno pravidlo:
brambory musejí být při míchání ještě teplé. Uvařím je ve slupce, hned potom je oloupu a nakrájím na plátky. Zvlášť si prošlehám ocet, olej, hořčici, sůl a pepř, směs přeliju přes brambory, přidám horký vývar a až nakonec vmíchám cibuli. Ten rozdíl je znát hned. Proč je vídeňský bramborový salát jiný než ten český
Vídeňský bramborový salát patří do rakouské kuchyně a od toho našeho svátečního se liší už na první sousto. Místo přichází na řadu majonézy vývar, ocet, olej a často i hořčice. Výsledek působí lehčeji a svěžeji. V Rakousku se podává hlavně k řízku, ale sedí i k pečenému masu nebo jen tak s vejcem natvrdo. Recept na poctivý vídeňský bramborový salát
Doba přípravy: 50 minut
Doba vaření: 20 až 25 minut
Počet porcí: 4 až 6 porcí jako příloha Ingredience pro přípravu 1 kg salátových brambor 1 menší červená cibule 2 lžíce plnotučné hořčice 3 lžíce vinného nebo estragonového octa 50 ml slunečnicového nebo olivového oleje 250 až 300 ml horkého hovězího nebo drůbežího vývaru 1 lžička soli 1/2 lžičky čerstvě mletého pepře 2 lžíce nasekané pažitky nebo jarní cibulky 2 vejce natvrdo, volitelně Postup přípravy lehké vídeňského bramborového salátu bez majonézy
1. Brambory dobře omyjte a uvařte je ve slupce v osolené vodě doměkka. Podle velikosti počítejte asi
20 až 25 minut. Nejlépe fungují stejně velké kusy, vaří se rovnoměrně.
2. Uvařené
brambory slijte a nechte je jen krátce zchladnout, přibližně 10 minut. Ještě teplé je oloupejte a nakrájejte na tenčí plátky nebo půlkolečka. Přendejte je do větší mísy.
3. V menší misce smíchejte
hořčici, ocet, olej, sůl a pepř. Metličkou vše krátce prošlehejte, aby se zálivka spojila a nerozpadala se na vrstvy.
4. Vývar v kastrůlku znovu zahřejte téměř k varu. Musí být
horký, ne jen vlažný. Právě díky němu brambory natáhnou chuť a salát získá správnou šťavnatost.
Jak na domácí vajíčkový salát s majonézou a křupavými okurkami
5. Teplé
brambory nejprve přelijte připravenou zálivkou s hořčicí. Opatrně promíchejte, aby se plátky obalily, ale zbytečně se nelámaly.
6. Hned poté přilijte
horký vývar. Znovu jemně promíchejte a nechte dvě až tři minuty stát. Brambory část tekutiny vstřebají a salát začne hezky vláčnět.
7.
Cibuli nakrájejte na co nejtenčí půlkolečka nebo drobné proužky. Vmíchejte ji až ve chvíli, kdy se zálivka s bramborami spojí. Pokud máte rádi jemnější chuť, můžete cibuli krátce spařit horkou vodou.
8. Chcete-li sytější verzi, přidejte i na kousky nakrájená
vejce natvrdo. Není to nutné, ale k tomuto typu salátu se hodí a v Rakousku se s nimi počítá poměrně často. Poslední fáze
9. Nakonec přisypte
pažitku nebo jarní cibulku a salát ochutnejte. Když je potřeba, přidejte ještě špetku soli, pár kapek octa nebo lžíci vývaru. Chuť má být svěží, lehce pikantní a příjemně kulatá.
10. Hotový salát nechte odležet alespoň
15 až 20 minut. Podávejte ho ještě vlažný nebo při pokojové teplotě, třeba k řízku, pečenému masu nebo k opečené sekané. V lednici vydrží do druhého dne, jen před podáváním mu prospěje chvíle mimo chlad. Foto: Cooky.cz, Lehký Vídeňský salát Rady Na tento salát vybírám vždy pevné salátové brambory. Moučnaté se snadno rozpadnou a výsledek pak připomíná spíš kaši než salát. Když se vám zdá salát po odležení příliš suchý, přilijte 1 až 2 lžíce horkého vývaru a lehce promíchejte. Chuť cibule by měla být znát, ale neměla by přebít brambory. Tady opravdu platí, že méně bývá více. Chcete zkusit malou obměnu? Dobře fungují i pár plátků ředkviček nebo trochu jemně nasekané kyselé okurky.
Cordon bleu doma a lépe než v restauraci: Vepřová kapsa plněná šunkou a sýrem v dokonale křupavé strouhance
Bramborový salát, který nikdy nezklamal: Hustý, sytý a plný majonézy přesně tak, jak ho pamatuju z dětství
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková