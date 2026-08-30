Viděli jsme prvních 20 minut nového Resident Evil. Lákají na strhující hororovou jízdu

Hlavní postavou je kurýr Bryan (Austin Abrams), který narychlo vezme kšeft – odvézt blíže nespecifikovanou zásilku z jedné nemocnice do druhé. Zkušení diváci i hráči vědí, jak moc to od něj bylo neprozřetelné, když uslyší název Raccoon City. Bryan se vydává splnit zakázku a prožije nejpříšernější noc svého života. Bude mít co dělat, aby se dožil nějaké další.
Snímek upoutává divákovu pozornost už v prvních vteřinách, kdy nechává hrdinu procházet běžným nemocničním prostředím a navozovat dojem pohybu; hrdina pospíchá, u toho telefonuje a bloudí po chodbách, zatímco kolem něj pobíhá nemocniční personál řešící urgentní případy, a kamera jej stále sleduje. Třebaže hlavní zápletka ještě ani nezačala, pocit akce i stresu je dost zřetelný a vtahující. Když přijde první nadpřirozené monstrum, film nemusí náhle přeřadit na vyšší rychlost, jede v ní od začátku.
Následně se Bryan ustaví jako hrdina, který není nijak zvlášť charismatický ani chytrý, zato je sympatický svou schopností improvizovat tak, že si sice pomůže, ale způsobí si další komplikaci, a když už se připlete do něčeho vážnějšího, chce udělat správnou věc. Už po cestě do Raccoon City se navíc dočkáme akce s něčím divočejším a nebezpečnějším, než jsou nevrlí zdravotníci. Snímek totiž rychle naskočí na vlnu survival hororu a Bryan se záhy ocitá v pozici hráčů, kteří se skrývají, prchají a střílejí spíše impulzivně a v reakci na nečekanou situaci. Začátek nám z DNA Resident Evil představí hlavně tento prvek.
Prolog si přitom stále zachovává svou rychlost a lehkost, kombinovanou s hororovými výjevy. Snímek sice rychle utíká, i tak si ale najde čas na to, aby divák i hrdina vstřebali hrůzu, do které se vyprávění pouští. Tvůrcům se v prologu podařilo vystavět scénu, která funguje jako komedie, horor i akční moment. Hrůza vychází z hrozby, jíž hrdina čelí. Stačí jedna figura, vypadající na pohled obyčejně, ale chovající se bizarně, a prostředí zasněžené noční pustiny. Právě kombinace sněhu, tmy a omezeného osvětlení dělá pro atmosféru Resident Evil zázraky.
Humor vychází z toho, jak na hrozbu reaguje Bryan. Ten se sice umí v situaci relativně zorientovat a rychle jednat, zároveň to ale není akční hrdina, takže jedná chaoticky a místy nesmyslně. V tom pomáhá výkon Austina Abramse, který má zjevný komediální talent a dokáže Bryanovi vtisknout nepopiratelné osobní kouzlo; panikaří, vříská, nadává, improvizuje a stejně je schopný nějakým zázrakem uniknout z hororové situace. Svou energií připomíná Ashe ze série Evil Dead, působí ale o něco civilněji, méně ikonicky a jako postava, se kterou se divák ztotožní. Prvních 20 minut zkrátka dokázalo ukázkově navnadit a nalákat na další velkou hororovou pecku tohoto roku. Zda nás posadí na zadek i zbytek snímku, uvidíme v kinech od 17. září.
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