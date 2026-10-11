Viděla krvavé zranění své partnerky Sáblíkové. Zdráhalová se pak začala bát ledu a na téměř tři roky přestala závodit

Pod společnou fotku s Nikolou Zdráhalovou napsala sedmatřicetiletá Sáblíková na Instagram: „Já a Niky Zdráhalová tvoříme pár, je mojí velkou oporou, jsme šťastné.“ Veřejnost obě dlouho znala jako kolegyně z reprezentace a nejlepší kamarádky. Teprve teď je zřejmé, že na tréninku v italském Collalbu viděla Zdráhalová zraněnou svou partnerku.
Jediný náraz do mantinelu stačil, aby se Zdráhalová začala bát ledu
Sáblíková při tréninku v Collalbu narazila do mantinelu a rozřízla si vnitřní stranu stehna. Zdráhalová byla u toho. Podle zjištění serveru SportyŽivě ji ten pohled poznamenal natolik, že se na zmrzlém oválu začala bát. Nedlouho nato kariéru přerušila. Kdy přesně k nehodě došlo, dostupné zprávy neuvádějí, takže chybí i údaj, kolik času uplynulo mezi pádem a jejím odchodem.
Sama Zdráhalová to později pro iDnes popsala opatrně: „Když se bojíte, není to dobré. Nemohu sice říci, že bych při každém závodě viděla před sebou Marťu, jak padá. Ale asi mým problémem skutečně bude hlava.“
Slovo „asi“ i výslovné odmítnutí, že by pád viděla před každým startem, ukazují, jak nejistě o vlastních důvodech mluví. Spojnici mezi pádem v Collalbu a koncem kariéry nakreslilo zjištění SportyŽivě. Zdráhalová ji takhle přímo netáhne a mluví obecně o strachu a o tom, co se jí děje v hlavě.
Návrat po téměř třech letech měl pro Zdráhalovou i osobní rozměr
Naposledy před pauzou závodila dnes devětadvacetiletá Zdráhalová na olympijských hrách v Pekingu 2022, kde jejím nejlepším výsledkem bylo osmé místo. Z oválu tedy neodcházela okrajová závodnice, ale olympijská finalistka. Pak na téměř tři roky zmizela z výsledkových listin a na start se znovu postavila až v této sezoně v kanadském Calgary.
Ještě před návratem napsala na Instagram: „Poslední dva roky pro mě byly opravdu těžké. Když se nad tím tak zamýšlím, tak nejen pro mě, ale i pro lidi kolem mě. Chtěla jsem něco změnit, ale asi zatím nenastal ten správný čas.“ Zmínka o lidech kolem ní se dnes čte jinak, když je známo, kdo k nim patřil nejblíž.
Návrat k závodění pro ni znamenal i to, že může znovu pravidelně jezdit se Sáblíkovou na podniky Světového poháru.
Proč Sáblíková po letech mlčení vzala slovo sama
O svém soukromí Sáblíková nikdy nemluvila a okolo ní se roky spekulovalo. Ke změně ji podle jejích slov přiměl tlak zvenčí: „Víte, že jsem si vždycky chránila své soukromí a nadále to tak bude, protože je to pro mě nejvíc. Ale teď mám náznaky, že ho někdo chce řešit za mě a víc, než je mi příjemné.“ Proto chtěla, aby zpráva o vztahu zazněla přímo od ní.
Do přiznání šla závodnice se sedmi olympijskými medailemi a víc než dvaceti tituly mistryně světa, jedna z legend českého sportu. Příspěvek uzavřela tím, že je jim se Zdráhalovou spolu krásně už víc než dvanáct let, a krátkým vzkazem „Mějte se rádi“.