Více než polovina zkontrolovaných zmrzlin letos nesplnila hygienické limity

Letošní sezóna zmrzlin přinesla znepokojivé výsledky. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odebrala celkem 149 vzorků zmrzlin, přičemž laboratorní hodnocení bylo dokončeno u 144 z nich. Nevyhovělo 77 vzorků, tedy 53,5 procenta. Zbývajících 67 splnilo požadované hygienické limity, u pěti hodnocení stále probíhá.
Inspektoři odebírali vzorky především v provozovnách s vlastní výrobou zmrzlin, v rychlém občerstvení, cukrárnách a kavárnách. Tyto kategorie tvořily téměř 90 procent všech odebraných vzorků.
U nevyhovujících vzorků bylo opakovaně zjištěno překročení limitu pro bakterie čeledi Enterobacteriaceae. Za hlavní příčiny inspekce označuje nedodržení hygienických postupů při výrobě, nedostatečnou sanitaci zařízení a chyby při přípravě zmrzlinové směsi. Problémem bývá i nedostatečné proškolení personálu.
Jedním z typických pochybení u točených zmrzlin je zvyk, kdy provozovatelé na konci dne zmrzlinu nevyhodí, ale vrátí ji zpět do stroje. Tím se bakteriální kontaminace může přenášet mezi strojem a zmrzlinovou směsí.
Nejčastěji se mezi nevyhovujícími vzorky objevovala vanilková zmrzlina. Ze 77 nevyhovujících vzorků jich bylo 43 právě vanilkových, tedy 55,8 procenta. Vanilková přitom tvořila téměř polovinu všech odebraných vzorků vůbec.
Výsledky nejsou v porovnání s minulými lety nijak výjimečné. V roce 2024 nevyhovělo 52 procent vzorků, v roce 2022 to bylo 53,3 procenta a v roce 2020 rovných 51 procent. Relativně příznivější byl rok 2023 se 45 procenty a rok 2025, kdy k 1. září nevyhovělo 46 procent hodnocených vzorků.
SZPI upozorňuje, že výsledky nelze paušalizovat na celý trh, protože vzorky jsou vybírány na základě analýzy rizika a inspektoři častěji míří tam, kde problém očekávají. Bezproblémoví provozovatelé jsou kontrolováni také, ovšem s nižší frekvencí.
V provozovnách s nevyhovujícími nálezy inspekce přistupuje k zákazu užívání dotčeného zařízení, nařizuje sanitaci a vyžaduje její ověření mikrobiologickým rozborem v akreditované laboratoři. Provoz může být obnoven teprve po vyhovujícím výsledku. Zjištěná porušení jsou zároveň podkladem pro správní řízení a uložení pokuty.
Zdroj: Státní zemědělské a potravinářské inspekce