Víc než jedna cesta na záchod za noc už má jméno: nykturie. První pokus o nápravu začíná u večerního pití

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Víc než jedna cesta na záchod za noc už má jméno: nykturie. První pokus o nápravu začíná u večerního pitíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Za nočním buzením kvůli močení může stát nemoc, lék, ale i obyčejná káva vypitá během dne. Podle příčiny se liší, co pomůže. U některých stačí na zkoušku změnit pár návyků doma.
Víc než jedna cesta na záchod za noc už má jméno: nykturie. První pokus o nápravu začíná u večerního pitíZdroj: Foto: Michiel Pols from Rotterdam, the Netherlands - licence CC0
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 11.10.2026 00:55
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