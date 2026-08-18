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Víc než 2 000 jeskyní, ve kterých se žije. Guadix patří k nejzajímavějším místům Španělska

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Máte cestu kolem španělské Granady? Pak se nezapomeňte zastavit ve městě, kde je dodneška k vidění víc než dva tisíce skalních obydlí. Je jím Guadix.
Guadix – úvodní

Guadix – úvodní

Zdroj: Shutterstock
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