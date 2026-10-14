Vezměte dnes do ruky starý smaltovaný hrnec a otočte ho. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad

Hrnec, ve kterém babička vařila knedlíky nebo zavařovala švestky, si zespodu prohlédne málokdo. Právě tam ale výrobce zanechal svůj podpis, podle kterého se dá dohledat továrna i přibližné stáří nádoby. Podle něj také poznáte, jestli by o hrnec mohli stát sběratelé retro nádobí, kteří za některé kusy zaplatí víc, než by majitel čekal.
Podpis výrobce na dně
Značku hledejte na vnější straně dna. Bývá buď vylisovaná do plechu jako reliéf, nebo nanesená barvou a zapečená do smaltu. Když je dno zašlé od sporáku, přejeďte ho vlhkým hadříkem a písmena se objeví. Pokud čtete SFINX, pochází hrnec z českobudějovické továrny, jejíž nádobí stálo na sporácích v obrovském množství československých domácností.
Druhou užitečnou stopou je země původu. Zkratka ČSSR nebo anglický nápis Made in Czechoslovakia prozradí, že hrnec opustil továrnu ještě v době Československa. Nádobu, na které chybí jakékoli označení, prodáte obtížněji, protože se nedá doložit, odkud pochází.
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Prohlídku začněte u horního okraje, kde se smalt při používání otlouká nejsnáz. Každé odštípnuté místo odhaluje holý plech, který s přibývajícími lety koroduje, a s každou takovou skvrnou ochota sběratelů platit klesá.
Ostře čitelné logo pomáhá při prodeji, protože podle něj kupující pozná původ hrnce bez dalšího vyptávání. Nejvyhledávanějším dekorem zůstávají drobné puntíky na bílém podkladu, ať červené, nebo modré. Sběratelé si připlatí také za několik kusů jednoho dekoru, které spolu tvoří soupravu.
Stovky korun častěji než tisíce
Velké peníze za běžný hrnec nečekejte. Přehled bazarových nabídek z října 2026 vychází střízlivě. Za starý hrnec, plecháček nebo umyvadlo s logem SFINX chtěli prodávající nejčastěji 150 až 300 Kč. Čtyřmístné částky přicházejí v úvahu u bezvadně zachovaných kusů s oblíbeným dekorem nebo u celých souprav.
Přečtěte si také: Tato 3 znamení zvěrokruhu čeká do konce roku 2026 velká změna. Jedno z nich konečně dostane, na co čekalo roky Za starý smaltovaný hrnec se značkou SFINX chtějí prodávající nejčastěji 150 až 300 Kč, čtyřmístné částky připadají v úvahu jen u bezvadně zachovaných kusů a celých souprav. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
S bazarovou cenovkou se obvykle ještě smlouvá. Přesnější obrázek dají aukce, které už skončily, protože u nich vidíte poslední příhoz. Když budete prodávat sami, vyfotografujte zblízka logo na dně i každé otlučené místo.
Z Budějovic do osmdesáti zemí světa
Smaltovat se v Budějovicích začalo v březnu 1894, kdy spustila výrobu První českobudějovická továrna na smaltované plechové nádobí. Ve stejné době vznikly ve městě ještě dvě další smaltovny. Po válce je stát znárodnil a od 1. ledna 1953 fungovaly společně jako národní podnik Sfinx. V sedmdesátých letech v něm pracovalo zhruba 2 700 lidí a hrnce s jeho logem se prodávaly v osmdesáti státech.
Na vrcholu v polovině osmdesátých let dokázal závod vyrobit až 8 000 tun nádobí za rok, což ho stavělo vedle největších evropských smaltoven. Po privatizaci podnik ztrácel odběratele a akciová společnost Sfinx výrobu nádobí 31. března 2005 zastavila, 111 let po zahájení výroby. Pro sběratele z toho plyne užitečná hranice: hrnec od původního Sfinxu vznikl nejpozději na jaře 2005.
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Kdo dnes zajde do obchodu s kuchyňskými potřebami, může na regálu najít zbrusu nové hrnce s logem SFINX. Značku znovu používá Belis, nástupce někdejšího exportního závodu ve Vrátě, a v nabídce má i červenou a modrou puntíkovou řadu. Na dně nového i dávno vyrobeného hrnce tak může stát totéž jméno.
K určení stáří proto potřebujete další vodítka. Vezměte si na pomoc lupu nebo přiblížení ve fotoaparátu mobilu. U starého kusu si pod zvětšením všimnete, že vrstva smaltu je místy silnější a jinde tenčí a obrysy dekoru jsou lehce nepravidelné. Hrnec z dnešní výroby vypadá při stejném pohledu uhlazeně a stejnoměrně. Desítky let vaření se navíc podepíšou v podobě oděrek a zašlých míst.
Starý hrnec Sfinx Nové nádobí se značkou SFINX Výrobce podnik Sfinx z Českých Budějovic budějovická firma Belis Výroba skončila 31. března 2005 probíhá dodnes Nápis SFINX ano ano Puntíky bílé kusy s červenými nebo modrými puntíky červená a modrá puntíková řada Povrch a dekor nestejně silný smalt, oděrky uhlazený a stejnoměrný Drátěnku nechte v zásuvce Přečtěte si také: Panenka z dětství leží Češkám v krabici na půdě. Za zachovalý kus dnes sběratelé dají přes 4 000 Kč
Smalt je ve své podstatě sklovitá vrstva, kterou výrobce natavil na kov při teplotě kolem 750 až 850 °C. Vydrží desítky let, abrazivní písky a drátěnky na něm ale zanechávají jemné rýhy a matná místa, která už z lesklého povrchu nezmizí. Připečené zbytky proto nechte nejdřív odmočit v teplé vodě a pak je setřete měkkou houbičkou s trochou prostředku na nádobí.
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Zdroje: https://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/smaltovny, https://www.umimeporadit.cz/byla-skoro-v-kazde-ceskoslovenske-domacnosti-a-stala-par-korun-dnes-muze-mit-pro-sberatele-prekvapivou-hodnotu, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_%28podnik%29, https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/smaltovane-hrnce-moda-2026/, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=sfinx+smaltovan%C3%BD, https://cs.wikipedia.org/wiki/Smalt, https://www.tiscali.cz/bylo-toho-plne-ceskoslovensko-kdo-si-tenhle-smaltovany-hrnec-schoval-dostane-dnes-od-sberatelu-i-6-000-kc-685030