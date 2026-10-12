Vezměte dnes do ruky starý plechový pekáč a otočte ho. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad

Na dně starého smaltovaného pekáče se pod vrstvou připečeného tuku často schovává drobný nápis, kterého si roky nikdo nevšiml. Kdo ho přečte, zjistí, odkud nádoba pochází a jestli ji má smysl dál opečovávat. Za poklad tu berte hlavně kus poctivé české výroby, který se dá dál používat a u sběratelů má svou cenu.
Hledejte nápis SFINX
Celá kontrola zabere pár minut:
Pekáč otočte dnem vzhůru. Dno důkladně očistěte, aby šel nápis přečíst. Hledejte jméno výrobce, ať už vyražené do plechu, nebo natištěné.
V českých domácnostech stojí za pozornost hlavně nápis SFINX. Pod tímto jménem vyráběl smaltované nádobí národní podnik z Českých Budějovic. Kapacita jeho linek dosáhla v roce 1985 osmi tisíc tun nádobí za rok a podnik se díky tomu vyšvihl do evropské špičky v oboru.
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Od 1. ledna 1953 měly tři budějovické smaltovny společnou hlavičku, národní podnik Sfinx. Nejstarší z nich začala plechové smaltované nádobí vyrábět už v devadesátých letech 19. století, takže za logem stojí dlouhá řemeslná tradice. Pro domácí obchody se vyrábělo v hlavním závodě, provoz ve Vrátě sloužil exportu.
Akciová společnost Sfinx s výrobou nádobí skončila na jaře 2005. Pekáč po babičce je tak kus průmyslové historie z doby, kdy se v Budějovicích smaltovalo ve velkém. Sběratele navíc obecně víc lákají věci od výrobců, kteří už zanikli, a jasně čitelné logo takové továrny dělá z obyčejné nádoby zajímavý kus.
Pozor na nové kusy se stejným jménem
Jedna věc ale může nadšení zchladit. Nápis SFINX se totiž objevuje i na úplně novém nádobí. Značku před lety vrátila na trh budějovická firma Belis, která navazuje na původní smaltovnu ve Vrátě. Samotné logo proto stáří pekáče ještě nedokazuje.
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Reálnou představu o ceně si uděláte, když dohledáte, za kolik se stejný model skutečně prodal. Při hledání na inzertních a aukčních webech vám hodně pomůže ostrá fotka dna s logem.
Kolik za pekáč dostanete
Teď ta méně romantická část. Staré smaltované pekáče se na Bazoši nabízejí většinou za několik set korun, třeba pekáč o rozměrech 43 × 25 cm za 300 Kč. Víc dostanete za kus, na kterém je značka dobře čitelná a smalt drží celý bez odštípnutých míst. Drobné stopy po vaření jsou u nádoby staré několik desetiletí běžné a kupce neodradí.
O ceně nejvíc rozhoduje stav. Kde smalt popraská nebo odprýskne, začne pod ním rezavět kov a hodnota rychle klesá. Cena v inzerátu je navíc jen přání prodávajícího a o skutečné hodnotě pekáče toho prozradí málo.
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Skutečně vysoké částky platí sběratelé hlavně za designové kusy ze zahraničí. Norská továrna Cathrineholm ukončila provoz začátkem sedmdesátých let a zachovalé smaltované kusy s jejím motivem lotosu dnes stojí kolem 500 dolarů. Ani u nich přitom logo na dně není pravidlem, některé pravé kusy ho nemají vůbec.
Proč ho nevyhazovat
Na pekáči se značkou SFINX asi nezbohatnete, v kuchyni ale pořád odvede dobrou službu. Tenká skelná vrstva vypálená na plech brání korozi a pokrmům nedodá žádnou cizí chuť. Umyje se bez námahy, protože nečistota na hladkém povrchu moc nedrží.
Starý smaltovaný pekáč při pečení dál dobře poslouží a pokrmům nedodá žádnou cizí chuť. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Při mytí používejte jen to, co povrch nedře, protože každý škrábanec ubírá pekáči na vzhledu i ceně. Původní povrch nechte, jak je. Renovace by smazala detaily, podle kterých sběratelé kus poznávají.
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Zdroje: https://encyklopedie.c-budejovice.cz/clanek/smaltovny, https://sita.sk/byvaniehrou/nase-stare-mamy-ho-mali-v-kazdej-kuchyni-dnes-za-zachovane-kusky-pytaju-aj-stovky-eur/, https://www.bazos.cz/search.php?hledat=smaltovan%C3%BD+pek%C3%A1%C4%8D, https://fresh.iprima.cz/magazin/posledni-smaltovna-je-v-ceskych-budejovicich-a-slavi-vyroci-belis-tam-vyrabi-ikonicke-nadobi-410173, https://www.denik.cz/podnikani/smaltovani-cesko/, https://www.fodmapeveryday.com/how-to-tell-if-your-inherited-kitchenware-is-a-valuable-collectors-item/, https://www.foodrepublic.com/2060155/retro-norwegian-catherine-holm-enamelware, https://cs.wikipedia.org/wiki/Sfinx_%28podnik%29