Vezměte dnes do ruky starý hrnec a otočte ho. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad

Litinový hrnec v barvě rozpáleného železa působí na první pohled jako obyčejné kuchyňské nádobí. Kdo ho ale obrátí dnem vzhůru, může na spodní straně najít nápis, kvůli kterému po podobných kusech pátrají sběratelé po celém světě.
Na vilu u moře to obvykle nestačí, to je třeba říct rovnou. I běžnější kousek se správnou značkou má ale na trhu s použitým nádobím překvapivě vysokou cenu a v kuchyni navíc vydrží další desítky let.
Na dně hledejte nápis Le Creuset
Řeč je o francouzské značce Le Creuset, která vyrábí smaltované litinové nádobí. Pravý kus nese na spodní straně jméno výrobce a údaj o velikosti. U litiny tam bývá uvedena i Francie, kde se vyrábí dodnes. Stejné značení najdete často také na vnitřní straně poklice.
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Dvoumístné číslo prozrazuje rozměr. U kulatého hrnce udává průměr v centimetrech bez uch, u oválného jeho delší rozměr. Pokud tedy na dně kulatého hrnce čtete 24, držíte v ruce hrnec široký 24 centimetrů.
Písmeno místo čísla ukazuje na starší kus
Zajímavější je, když na dně místo čísla najdete písmeno. Starší hrnce měly velikosti značené písmeny a čísla, kterými značka rozlišuje velikosti dnes, přišla až později. U kulatých hrnců odpovídá písmeno A průměru 16 centimetrů a každé další písmeno přidává dva centimetry, takže H znamená 30 centimetrů. Sběratelé shánějí třeba velký oranžový hrnec s písmenem K.
Stáří napoví i další detaily:
rýhy na spodku: setkáte se s nimi hlavně u hrnců z 50. a 60. let; hladké dno bez smaltové vrstvy: typický znak 80. let; obloukové držadlo na poklici místo knoflíku: ukazuje na starší kus, protože knoflík u většiny nádobí převládl během 60. let. Proč po hrncích z Francie pátrají sběratelé Přečtěte si také: Ani bujón, ani maggi. Koprovka bude chutnat jako od babičky díky 1 surovině, kterou přidávala na konci
Značka vznikla v roce 1925 v obci Fresnoy-le-Grand v severní Francii. Založili ji dva Belgičané, z nichž jeden rozuměl odlévání a druhý smaltování. Hned první hrnce dostaly oranžovou barvu, která měla připomínat roztavené železo. Ze slévačského prostředí pochází i jméno firmy: francouzské slovo „creuset“ označuje tavicí nádobu.
Za sběratelským zájmem stojí hlavně barvy. Kdo touží po odstínu, který už v obchodě nekoupí, musí ho hledat v bazarech a na aukcích a za vyřazené barvy tam sběratelé ochotně připlácejí. Svou roli hraje i výdrž. Výrobce dává na nádobí doživotní záruku na výrobní vady a počítá s tím, že hrnce budou putovat z generace na generaci. Nový velký hrnec přitom dnes stojí i kolem 10 000 korun, takže zachovalý starý hrnec láká také lidi, kteří v něm chtějí prostě vařit.
Sběratelé starých hrnců Le Creuset nejvíc připlácejí za barvy, které už výrobce neprodává. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Kolik může starý hrnec vynést
Na eBayi a podobných aukčních webech mění majitele hrnce, ve kterých se dá dál vařit, obvykle za částky v řádu stovek dolarů. Vysoce se cení také hrnce, které pro značku navrhli slavní designéři. Patří mezi ně protáhlý hrnec Coquelle, se kterým v roce 1958 přišel průmyslový designér Raymond Loewy. Opotřebovaný originál se dá koupit i za méně než 200 dolarů, vzácnější velikost ale vyjde až na 600 dolarů.
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Druhým hledaným kouskem je řada La Mama, kterou v 70. letech navrhl italský designér Enzo Mari. U hrnců s jejími typickými držadly rozhoduje o ceně velikost, barva a stav. Menší kusy se prodávají zhruba za 160 dolarů, ty nejzachovalejší i za 450 až 530 dolarů.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Hrnec Designér Kdy vznikl Cena Coquelle (protáhlý hrnec) Raymond Loewy, průmyslový designér 1958 opotřebovaný kus i pod 200 dolarů, vzácnější velikost až 600 dolarů řada La Mama (typická držadla) Enzo Mari, italský designér 70. léta menší kusy kolem 160 dolarů, nejzachovalejší 450 až 530 dolarů Než hrnec prodáte nebo postavíte na plotnu
Hodně záleží na stavu. Odštípnuté místo nebo prasklina ve smaltu se používáním dál zvětšuje. U odštípnutého smaltu uvnitř hrnce navíc výrobce výslovně varuje, že nádobí už není bezpečné k vaření, protože by se úlomky mohly dostat do jídla. Takový kus si proto zaslouží místo na polici. Každá vada zároveň srazí cenu. Kdo chce zjistit, kolik jeho hrnec reálně vynese, ať si vyfotí dno s nápisem i velikostí a hrnec porovná s nedávno prodanými kusy stejného tvaru a rozměru.
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Zdroje: https://www.e15.cz/byznys/skoro-jako-rolex-mezi-hrnci-jak-le-creuset-dokazal-udelat-status-symbol-z-postavani-u-sporaku-1429560, https://castironcollector.com/lecreuset.php, https://www.chowhound.com/2060907/retro-le-creuset-dutch-ovens-value, https://www.mentalfloss.com/most-valuable-vintage-le-creuset-cookware, https://www.chowhound.com/2227837/ceramic-dutch-oven-lifespan/, https://en.wikipedia.org/wiki/Le_Creuset, https://www.collectorsweekly.com/stories/44459-le-creuset-french-oven, https://www.hunker.com/2167098/valuable-vintage-le-creuset-thrift-stores-estate-sales/, https://www.lecreuset.com/care-and-use?help=ci, https://www.hunker.com/2164837/best-valuable-kitchenware-brand-thrift-store-le-creuset/