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Vezměte dnes do ruky starou litinovou pánev a otočte ji. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad

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Dennívýzva
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Na dně staré litiny obvykle najdete jen číslo, pár drobných písmen nebo vůbec nic. Většina takových pánví má cenu hlavně pro kuchaře, který na nich ráno smaží vajíčka. Sběratelé ale...
Vezměte dnes do ruky starou litinovou pánev a otočte ji. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad

Vezměte dnes do ruky starou litinovou pánev a otočte ji. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 23.10.2026 05:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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