Vezměte dnes do ruky starou litinovou pánev a otočte ji. Pokud uvidíte 1 značku, máte v kuchyni poklad

Na dně staré litiny obvykle najdete jen číslo, pár drobných písmen nebo vůbec nic. Většina takových pánví má cenu hlavně pro kuchaře, který na nich ráno smaží vajíčka. Sběratelé ale při prohlížení dna pátrají po jednom konkrétním jménu, a když ho objeví, začnou se o nenápadnou černou pánev přetahovat na aukcích.
Číslo na dně neznamená průměr
Po otočení pánve uvidíte nejspíš ze všeho nejdřív velké číslo, třeba osmičku. Nabízí se vysvětlení, že jde o průměr v palcích. Když ale pánev přeměříte krejčovským metrem, zjistíte, že číslo neodpovídá šířce dna ani šířce horního okraje.
Číslování pochází z doby kamen na dřevo. Pánev se pokládala do otvoru v plotně a nádobí se vyrábělo tak, aby do jednotlivých otvorů přesně zapadlo. Zvyk se udržel i potom, co domácnosti přešly na plyn a elektřinu.
Přečtěte si také: Ani olej, ani máslo. Kuchaři radí na podzimní bramboráky 1 přísadu do těsta, se kterou nebudou nasáklé Velké číslo na dně staré pánve pochází z doby, kdy se nádobí vyrábělo na míru otvorům v plotně kamen na dřevo. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Všimněte si také, jestli po obvodu dna vede vystouplý prstenec. Vyplňoval mezeru mezi pánví a otvorem v plotně, pánev díky němu stála pevněji a dno se prohřívalo rovnoměrněji. Pozdější pánve mají dno hladké, takže prstenec obvykle prozrazuje starší výrobu. Drobná písmena vedle čísla jen označují formu, ve které se pánev odlila, a sběratele nezajímají.
Jméno, kvůli kterému sběratelé zbystří
Tou jednou značkou je Griswold. Americká slévárna z města Erie v Pensylvánii fungovala od roku 1865 do roku 1957. Z jejího nádobí se od té doby stal sběratelský artikl. Lidé na něm oceňují hlavně menší váhu a hladký povrch, který se pečlivě dokončoval, zatímco dnešní litina bývá těžší a hrubší.
Nejčastěji uvidíte nápis GRISWOLD uprostřed kříže vepsaného do kruhu. Pod logem bývá ještě místo výroby, tedy ERIE PA.
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Podle podoby loga se dá odhadnout, ze kterého desetiletí pánev pochází:
Samotný nápis ERIE bez jména Griswold nesou nejstarší kusy z konce 19. století. Šikmé písmo uprostřed kříže se objevovalo od 10. let do začátku 20. let minulého století a u sběratelů má největší cenu. Velké logo s rovným písmem patří do 20. a 30. let a právě po něm se sběratelé shánějí nejčastěji. Malé logo přišlo na začátku 40. let a vydrželo až do roku 1957. Logo bez nápisu ERIE PA prozrazuje, že pánev vznikla až po zavření továrny, kdy výroba přešla do slévárny Wagner v Ohiu. Pavouk a třináctka patří k nejdražším nálezům
Mezi sběrateli koluje jako legenda pánev velikosti 8 s pavoukem v pavučině a nápisem ERIE. Vyráběla se jen v letech 1890 a 1891 a znak je na ní vystouplý, zatímco ostatní loga jsou do dna vtlačená. Jeden takový kus se v roce 2024 vydražil za 10 000 dolarů, v přepočtu přes 200 000 Kč.
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Výjimečné ceny mají také pánve největších velikostí. Třináctka se na sběratelských trzích prodává za několik tisíc dolarů a nejlepší kusy přesahují 6 000 dolarů. Podobně vzácná je i dvacítka. Obou velikostí se odlilo jen malé množství a třináctku podle sběratelů navíc provázela pověst nešťastného čísla.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Kus Čím je výjimečný Cena velikost 8 s pavoukem v pavučině a nápisem ERIE vyráběla se jen v letech 1890 a 1891, znak je vystouplý jeden kus vydražen v roce 2024 za 10 000 dolarů, v přepočtu přes 200 000 Kč velikost 13 malá výrobní série, údajně i kvůli pověře několik tisíc dolarů, některé kusy i víc než 6 000 dolarů velikost 20 malá výrobní série vysoké částky Kopie a praskliny cenu srazí
Než začnete počítat peníze, vezměte pánev do ruky, prohlédněte si písmo a přeměřte ji. Kopie bývá na omak zrnitá, písmena v logu má neostrá a je těžší, než byste čekali. Forma pro napodobeninu vzniká otiskem skutečné pánve, a tak hotový odlitek o kousek zaostane za rozměry originálu. Nápisy na dně se napodobují už několik desetiletí.
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Potom přijde na řadu stav. Položte pánev dnem na rovnou desku a sledujte, jestli se nekývá nebo neotáčí. Prohlédněte si také okolí rukojeti, kde u starších pánví s tenčími stěnami nejčastěji vznikají praskliny. Rez naopak vadit nemusí, pánev se dá vyčistit a znovu vypálit olejem.
Když na dně Griswold nenajdete
Ani pravý Griswold automaticky neznamená jmění. Spousta běžných kusů se prodává levně a nejvyšších cen dosahují jen vzácné modely ve výborném stavu.
Pánev po babičce bez slavného jména si i tak zaslouží místo na plotně. Rozpálená litina si teplo drží dlouho a s pravidelnou péčí poslouží i vnoučatům. Podobně dobře se vaří i na starších pánvích ze slévárny Wagner, kam se po roce 1957 přesunula výroba Griswoldu, a ty bývají levnější. Pár vteřin s pánví vzhůru nohama tedy stojí za to, ať na dně najdete Griswold, nebo jen obyčejnou osmičku.
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Zdroje: https://en.wikipedia.org/wiki/Griswold_Manufacturing, https://www.castironcollector.com/numbers.php, https://www.housedigest.com/2199134/rare-1890s-griswold-erie-spider-skillet-could-fetch-a-fortune-if-you-find-it-at-thrift-store/, https://www.tastingtable.com/2085554/vintage-griswold-cast-iron-13-valuable-thrift-find, https://castandclarabell.com/blogs/cast-iron-basics-for-beginners/the-restorers-view-griswold-cast-iron, https://www.umimeporadit.cz/kdo-ma-doma-starou-litinovou-panev-po-babicce-at-ji-za-zadnou-cenu-nevyhazuje-jeji-skutecna-hodnota-roste, https://www.chowhound.com/2232472/rare-cast-iron-brand-always-grab-thrift-store-griswold/, https://www.housedigest.com/1882616/rare-vintage-thrift-store-kitchen-item-griswold-cast-iron-skillet-13-valuable/