Většina zahrádkářů nezná ani polovinu plevelů, které jim ničí záhon. Stačí jeden nepoznaný druh a úroda je pryč

Mezi sedmatřiceti druhy zahradních plevelů, které zahrádkáři běžně potkávají, se skrývají rostliny dvojího kalibru. Jedny tiše kradou vodu, světlo a živiny rajčatům, cuketám i salátu. Druhé navíc obsahují látky jedovaté po požití nebo vyvolávající silné kožní reakce. Nejzrádnější na celé věci? Ty opravdu nebezpečné vypadají naprosto nenápadně.
Dva druhy hrozby, které se na záhonech potkávají
Slovo „nebezpečný“ u plevele znamená dvě odlišné věci. První rovina je agronomická: vytrvalý plevel jako svlačec rolní dokáže během jediné sezóny přerůst záhon, protáhnout kořeny do hloubky přes čtyři metry a obnovit se i z pěticentimetrového úlomku kořene. Jeho semena přežívají v půdě desítky let. Mladá zelenina proti takovému soupeři nemá šanci, přijde o světlo i vláhu přesně v období, kdy ji potřebuje nejvíc.
Druhá rovina je zdravotní. Lilek černý, příbuzný rajčat a paprik, produkuje v nezralých bobulích a listech solanin a další glykosidy toxické pro člověka i zvířata.
ASPCA ho řadí mezi rostliny nebezpečné pro psy, kočky i koně; příznaky otravy sahají od silného slinění přes průjem až po neurologické potíže. U dětí stačí k problémům hrstka lákavě vypadajících černých bobulí. Které plevele z celé sedmatřicítky skutečně ohrožují české zahrady
Zahraniční seznamy plevelů často straší jedovatým břečťanem a líčidlem americkým. V tuzemsku ale obě rostliny představují spíš kuriozitu. Jedovatý břečťan (Toxicodendron radicans) se u nás dosud objevil jen v několika málo lokalitách;
katalog nepůvodních rostlin ministerstva životního prostředí eviduje jednotlivé nálezy z Oldřišova, Lednice a Chotěbuze mezi lety 2018 a 2021. Líčidlo americké podle databáze Pladias roste pouze ve dvaceti základních mapovacích polích.
Skutečnými stálicemi tuzemských záhonů zůstávají:
Svlačec rolní, doložený na 6,2 % vegetačních ploch v ČR, ovíjivý, s hlubokým kořenovým systémem a téměř nezničitelnou schopností regenerace. Lilek černý, zaznamenaný ve 429 základních mapovacích polích, nenápadný, snadno zaměnitelný za příbuzné lilkovité plodiny. Rosička krvavá, evidovaná v 480 polích, jednoletá tráva agresivně obsazující volná místa v záhonech.
Pro zahrádkáře v Česku má mnohem větší smysl hlídat tyto tři domácí druhy než vyhlížet severoamerické strašáky.
Miniklíč: jak rozpoznat jedovatý plevel za třicet sekund
Odborné atlasy vyžadují lupu a trpělivost. Na záhonu ale stačí čtyři rychlé kontroly:
Znak Svlačec rolní Lilek černý Líčidlo americké Jedovatý břečťan List Střelovitý, celokrajný Střídavý, hruběji zubatý Velký, eliptický Vždy tři lístky Květ Bílý až narůžovělý, nálevkovitý Bílá hvězdice se žlutým středem Drobné bílé v hroznech Nenápadný, žlutozelený Plod Kulatá tobolka Černající bobule Tmavé bobule v převislých hroznech Šedobílá peckovice Kořen / stonek Hluboký, rozvětvený oddenek Měkká bylina, kůlový kořen Masivní červenofialový stonek Popínavá lodyha s přísavkami
Právě podobnost lilku černého s rajčetem nebo líčidla s okrasnou rostlinou způsobuje, že zahrádkáři tyto druhy záměrně ponechávají. Než rozpoznají omyl, plevel už zakořenil nebo nasadil plody.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Co dělat, když dítě nebo pes sní neznámé bobule ze záhonu
Čas hraje zásadní roli. U dítěte okamžitě kontaktujte Toxikologické informační středisko (224 919 293) nebo volejte záchrannou službu; připravte si název rostliny, odhadnuté množství a čas požití. Při dušnosti, křečích nebo poruše vědomí rovnou volejte 155. U psa směřujte k nejbližšímu veterináři; při otravě lilkem černým hrozí těžký zažívací rozvrat i neurologické příznaky.
Prevence je přitom jednoduchá: projděte záhony ještě předtím, než dozrají první plody, a odstraňte každou rostlinu, kterou nedokážete s jistotou pojmenovat.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková