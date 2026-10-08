Většina zahrádkářů ji přehlíží kvůli nenápadné velikosti. Nestařec přitom kvete ještě v říjnu, když ostatní letničky dávno zašly

Konec září, ráno ještě orosené. Petúnie v truhlíku mají vytáhlé stonky a vybledlé květy, šater už dávno odkvetl a lobelka po horkém létě sotva dýchá. Jen na samém okraji záhonu dál svítí nízký modrofialový lem z drobných chmýřitých úborů. Nestařce amerického (
Ageratum houstonianum) si v jarním zahradnictví málokdo všimne, protože vedle velkokvětých letniček působí skromně. Na podzim ale ukazuje, co umí nejlépe: vytrvat. Podle nás si zaslouží místo v každém truhlíku jako malá jistota, která vyplní mezery barvou, dokud sezonu neukončí mráz. Nestařec americký: modrý polštář, který v zahradnictví snadno minete
Běžné kultivary tvoří kompaktní bochánky vysoké zhruba 15 až 30 cm. Původní botanický druh umí vyrůst i přes 60 cm, ovšem zahradnické hybridy šlechtitelé záměrně stlačili do nízkého, hustého tvaru. Proto se nestařec sází hlavně na lemy, do předních partií záhonů, do skalek a nádob.
Kouzlo rostliny tkví v detailu. Patří mezi hvězdnicovité, jenže na rozdíl od kopretiny nebo astry postrádá obvodové jazykovité květy. Úbor se skládá jen z trubkovitých kvítků, a tak připomíná jemný střapec či načechraný chomáček. Takových střapců nese rostlina v hustých shlucích desítky. Nejčastěji modrých až modrofialových, k dostání jsou však i růžové, levandulové a bílé odrůdy.
Modrá barva je přitom mezi letničkami vzácnost. Kdo chce na záhoně chladný tón, nemá zas tolik možností.
Odkud přišel nestárnoucí květ
Přívlastek „americký“ odkazuje na kontinent, nikoli na Spojené státy. Databáze
Plants of the World Online britských Královských botanických zahrad v Kew uvádí původní areál od Mexika po Střední Ameriku, konkrétně Belize, Salvador, Guatemalu a Honduras. Vědecky byl druh popsán už roku 1768.
Druhové jméno
houstonianum připomíná Williama Houstona, skotského lékaře a sběratele rostlin. Rodové Ageratum má kořeny v řečtině: „a geras“ volně znamená „nestárnoucí“. Narážka míří na květy, které si dlouho uchovávají barvu. Český název nestařec tu myšlenku přebírá doslova. Málokteré jméno vystihuje povahu rostliny tak přesně. Kvetení do mrazu: co dělá nestařec v říjnu, když jiné letničky slábnou
Americké univerzitní zdroje se shodují, že nestařec kvete nepřetržitě od pozdního jara až do mrazu. Zahradnická databáze Severokarolínské univerzity uvádí kvetení od května do října. Tajemstvím tedy není odolnost vůči chladu, kterou rostlina nemá, ale dlouhá, průběžná tvorba nových úborů.
Srovnání s ostatními letničkami vyznívá v jeho prospěch. Podle přehledu Missourské univerzity má šater roční hlavní vlnu kvetení začátkem léta a chrpa je nejbohatší rovněž v první polovině sezony. Lobelka dává přednost chladnějšímu počasí a v parnu ochabuje. Mnoho truhlíkových rostlin navíc po suchém srpnu ztrácí kondici. Nestařec mezitím dál pracuje.
Zdroj fotografie: Foto: PxHere
Kdy jeho sezona skončí, určuje poloha. Agentura ochrany přírody a krajiny na stránce o teplotách v
CHKO Orlické hory popisuje typický rozdíl: v nižších polohách přicházejí mrazy kolem poloviny října, ve vyšších partiích bývají časté už koncem září. V nížinách a chráněných zahradách tak může nestařec kvést ještě v polovině podzimu.
Co s ním na přelomu září a října? Pokud kvete a předpověď nehlásí silný mráz, nechte ho na místě. Při první chladné noci stačí rostliny přehodit netkanou textilií a prodloužit jim život o další týdny. Teprve po zhnědnutí listů dává smysl trsy vytrhnout a zdravé odložit na kompost. Na uvolněné místo pak mohou navázat hvězdnice novoanglické či novobelgické, které podle britské Královské zahradnické společnosti kvetou do podzimu a jako trvalky přečkají zimu.
Od výsevu po truhlík: jak pěstovat nestařec v českých podmínkách
Pěstování zvládne i začátečník. Postup pro sezonu 2027 vypadá takto:
Výsev: doma 8 až 10 týdnů před posledními mrazíky, tedy zhruba v polovině března. Světlo: semena jen přitlačte k substrátu nebo zasypte úplně nepatrně, klíčení potřebuje světlo. Teplota a klíčení: při 21 až 24 °C vzcházejí za 7 až 10 dní, celkově počítejte s rozmezím 7 až 21 dní. Výsadba ven: po zmrzlých mužích, tedy po 15. květnu, předtím sazenice týden otužujte. Na horách raději vyčkejte déle. Rozestup: 15 až 30 cm podle velikosti odrůdy. Stanoviště: slunce až lehký polostín, vlhká a dobře propustná půda.
Pěstitelský návod
Univerzity ve Wisconsinu doporučuje i průběžné odstraňování odkvetlých úborů, které zlepší vzhled a kvetení prodlouží. V truhlících držte substrát stále vlhký, zároveň však nepřemokřený, takže se vyplatí drenážní vrstva a odtokové otvory. Vážným chorobám se nestařec většinou vyhne, za horka ho ale mohou napadnout svilušky a ve vlhku padlí.
Kombinace? Modré odrůdy vyniknou vedle růžových begonií, žlutých aksamitníků a celosií nebo bílých petúnií. Vyšší modré typy poslouží i do váz.
Muškát do sklepa, nestařec na kompost: semena a přezimování
Tady se nestařec odlišuje od pelargonií. Muškáty sice mráz také nesnesou, jsou však víceleté, a tak je stačí před prvními podzimními mrazy přenést do světlé, bezmrazé a větrané místnosti. Nestařec se u nás pěstuje výhradně jako letnička a mrazem jeho příběh končí.
Pokračovat se dá přes semena, jenže s otazníkem. Většina kultivarů má podle Wisconsinské univerzity původ v hybridech F1. Britská Královská zahradnická společnost u takových rostlin upozorňuje, že jejich potomstvo nezachová vlastnosti rodičů. Z vlastních semen tak může vyrůst vyšší, řidší rostlina v jiném odstínu. Kdo chce stejně kompaktní modrý lem, sáhne raději po osivu konkrétní odrůdy.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková