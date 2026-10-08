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Většina zahrádkářů ji přehlíží kvůli nenápadné velikosti. Nestařec přitom kvete ještě v říjnu, když ostatní letničky dávno zašly

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Nestařec americký dorůstá často jen do výšky dlaně, přesto drží modré polštáře na záhonech od května do prvních mrazů. V nížinách klidně do poloviny října.
Většina zahrádkářů ji přehlíží kvůli nenápadné velikosti. Nestařec přitom kvete ještě v říjnu, když ostatní letničky dávno zašly

Většina zahrádkářů ji přehlíží kvůli nenápadné velikosti. Nestařec přitom kvete ještě v říjnu, když ostatní letničky dávno zašly

Zdroj: Foto: PxHere
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 08.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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