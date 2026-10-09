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Většina majitelů starých studní netuší, že je nesmí jen tak zasypat. Vodní zákon je řadí mezi vodní díla a pokuta je až milion

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Zasypat nepoužívanou studnu znamená podle zákona odstranit stavbu. Kdo to provede bez povolení, riskuje pokutu až 1 000 000 Kč. Správní poplatek přitom činí tisícovku.
Většina majitelů starých studní netuší, že je nesmí jen tak zasypat. Vodní zákon je řadí mezi vodní díla a pokuta je až milion

Většina majitelů starých studní netuší, že je nesmí jen tak zasypat. Vodní zákon je řadí mezi vodní díla a pokuta je až milion

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 09.10.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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