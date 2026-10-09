Většina majitelů starých studní netuší, že je nesmí jen tak zasypat. Vodní zákon je řadí mezi vodní díla a pokuta je až milion

Rozpadlá skruž za kůlnou, prohnilé prkno místo poklopu a pod ním metry tmavé vody, kterou nikdo nepotřebuje od doby, kdy obec zavedla vodovod. Mnohého vlastníka napadne jednoduché řešení: objednat pár koleček zeminy, studnu zavézt a mít klid. Právě tímhle krokem se ale z banální úpravy zahrady stává správní problém. Česká legislativa totiž chápe studnu jako vodní dílo a stavbu zároveň, takže její zasypání posuzuje jako odstranění stavby. To vyžaduje předchozí povolení stavebního úřadu. Dokud studna na pozemku jen stojí, vlastník řeší hlavně její bezpečnost a dokumentaci. Jakmile ji ale začne fyzicky rušit, spouští celý úřední mechanismus: žádost, projektovou dokumentaci, poplatek a v případě svévole i hrozbu sankce. Úřadu přitom nejde o samotnou díru v zemi. Hlídá přístup k podzemní vodě, kterou může neodborný zásah trvale poškodit.
Vodní dílo na zahradě: proč studna zůstává stavbou, i když z ní desítky let nikdo nečerpá
Klíčem je paragraf 55 vodního zákona. Podle aktuálního znění v
e-Sbírce jsou vodními díly stavby, které slouží k užívání vod, nakládání s nimi nebo k úpravě vodních poměrů. V příkladovém výčtu figurují výslovně i studny. Z pohledu práva tedy obyčejná kopaná studna se skruží patří do stejné rodiny jako hráze, jímání vody nebo kanalizace, jen v miniaturním měřítku.
Na to navazuje stavební zákon č. 283/2021 Sb. Podle jeho
úplného znění pro rok 2026 lze stavbu podléhající povolení odstranit pouze na základě povolení odstranění stavby. Paragrafy 247 až 249 popisují, kdo smí o povolení požádat a co musí doložit.
Nepoužívání studny její právní existenci nijak neruší. Studna, ze které se čtyřicet let nevytáhl jediný kbelík, zůstává v očích úřadu plnohodnotnou stavbou. Rozhodující okamžik nastává ve chvíli, kdy na ni vlastník sáhne lopatou nebo bagrem. Proto se celá povinnost tak snadno přehlédne: laik vnímá zasypání jako terénní úpravu, kdežto Portál veřejné správy je řadí pod odstranění stavby, které bez povolení provést nelze.
Pokuta až milion korun: kdy hrozí a jak se počítá
Služba
Portálu veřejné správy uvádí jednoznačně: kdo odstraní stavbu podléhající povolení bez povolení, případně v rozporu s ním nebo s rozhodnutím o nařízení odstranění, dopouští se přestupku. Za něj hrozí pokuta do 1 000 000 Kč. U staveb obsahujících azbest stoupá limit na 2 000 000 Kč, tato varianta však u běžné studny připadá v úvahu jen výjimečně, například u starých eternitových krytů či přidružených konstrukcí.
Milionová částka vyznačuje horní zákonnou mez. Přestupkové právo ukládá úřadu, aby při výměře trestu vážil povahu a závažnost skutku, okolnosti jeho spáchání, polehčující i přitěžující okolnosti a osobní poměry pachatele. Důchodkyně, která zavezla mělkou studnu na chalupě, se tak s nejvyšší sazbou pravděpodobně nesetká. Riziko ovšem trvá a jeho rozsah nelze dopředu odhadnout.
Podle nás z toho plyne prostá kalkulace. Správní poplatek za povolení odstranění jednoduché stavby činí 1 000 Kč, sankční strop je tisícinásobný. Nejlevnější a nejklidnější cestou proto zůstává nejdřív podat žádost a až potom vzít do ruky lopatu.
Povolení k odstranění studny krok za krokem: žádost, projektant a poplatek
Běžná domovní studna obvykle spadá do kategorie jednoduchých staveb. Příloha stavebního zákona sem řadí studny k odběru vody do 6 000 m³ za rok nebo 500 m³ v každém měsíci kalendářního roku. Ministerstvo pro místní rozvoj vysvětluje, že menší studny pro rodinný dům či rekreační objekt byly do této skupiny přesunuty záměrně. Vodní díla, která nejsou zařazena mezi jednoduché ani drobné stavby, patří mezi vyhrazené stavby s přísnějším režimem.
Výše poplatku se odvíjí právě od kategorie:
Kategorie stavby Poplatek za povolení odstranění Jednoduchá stavba (běžná domovní studna) 1 000 Kč Ostatní stavby 2 000 Kč Vyhrazené stavby 5 000 Kč
Žádost se podává věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu, a to elektronicky přes Portál stavební správy nebo datovou schránkou, případně osobně či poštou. Podle Portálu veřejné správy musí obsahovat:
formulář podle vyhlášky č. 149/2024 Sb., předpokládaný termín zahájení a dokončení prací, popis způsobu provedení prací, označení sousedních pozemků a staveb, které budou pracemi dotčeny, informaci, zda stavba obsahuje azbest, dokumentaci pro odstranění stavby, vyjádření, závazná stanoviska či rozhodnutí dotčených orgánů, pokud je zákon vyžaduje.
Dokumentaci zpracovává projektant. Výjimku zákon připouští u části jednoduchých staveb, ale MMR upozorňuje, že u vodních děl se autorizovaná osoba vyžaduje i v této kategorii. Stavební zákon navíc omezuje svépomocné odstraňování jednoduchých vodních děl. Počítejte proto s tím, že k papírům i k samotné práci si přizvete odborníka.
U běžné domovní studny bývá režim jednodušší a v některých případech může stavební úřad vydat povolení hned jako první úkon v řízení. Podmínkou je, aby nebyla dotčena práva sousedů ani památková ochrana, nešlo o stavbu s azbestem ani o vyhrazenou stavbu a úřad nemusel stanovovat podmínky k ochraně veřejných zájmů. Konečný seznam příloh, včetně případného stanoviska z oblasti životního prostředí, potvrdí příslušný úřad. Vyplatí se mu proto zavolat ještě před objednáním projektanta.
Proč nestačí navézt suť: podzemní voda a bezpečné zrušení studny
Studna propojuje povrch pozemku s podzemní vodou. Státní zdravotní ústav v příručce pro uživatele studní připomíná, že plášť, kryt a těsnění mají bránit průniku nečistot a povrchové vody. Zanedbané studny označuje za zdravotní riziko. Ve stejném materiálu odhaduje počet domovních studní v Česku na zhruba 750 tisíc, jde však o starší údaj.
Nahodilé zavezení zeminou, sutí nebo stavebním odpadem nemusí podle nás zajistit ani utěsnění, ani stabilitu okolního terénu. Volně nasypaná suť propouští dešťovou vodu i to, co s sebou nese ze zahrady: hnojiva, oleje, výluhy. Taková šachta pak funguje jako trychtýř přímo do zvodně, z níž mohou čerpat sousedé. Proto úřad žádá popis způsobu odstranění a Portál veřejné správy zdůrazňuje ochranu sousedních staveb, stabilitu, úpravu pozemku po odstranění, odvádění povrchových vod a veřejný zájem.
Pokud studna překáží nebo hrozí propadem, rozumný postup vypadá takto: zabezpečit otvor pevným poklopem, ověřit na stavebním úřadě správný režim, nechat zpracovat dokumentaci a teprve s povolením v ruce studnu odborně zrušit.
Zasypáno už dávno? Promlčení, zděděné pozemky a prodej domu
Co když studnu zavezl děda před dvaceti lety, nebo jste ji zavezli sami loni? U přestupků s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč běží obecně tříletá promlčecí doba. Při jejím přerušení zaniká odpovědnost nejpozději pět let od spáchání. U starších případů rozhoduje konkrétní datum, případně zahájené řízení a otázka, zda protiprávní stav trvá. Jednoznačnou odpověď poskytne až úřad nebo právník.
Jak by se úřad o zásahu vůbec dozvěděl? Oficiální výčet neexistuje, ale prakticky může nesrovnalost vyjít najevo při plánování nové stavby, prodeji nemovitosti, kontrole dokumentace nebo na podnět sousedů. Ti mohou být mimochodem i účastníky řízení o odstranění.
Stavební zákon ukládá vlastníkovi uchovávat dokumentaci stavby a důležité doklady. Pokud se nedochovaly, má pořídit pasport. Kdo zdědil nebo koupil pozemek se studnou, přebírá i tyto povinnosti. Při hypotéce, dělení pozemku či další výstavbě se pak může zkoumat, zda stavby odpovídají papírům a zda případné odstranění proběhlo řádně. Pokud už lopata dopadla, doporučujeme nečekat na kontrolu a obrátit se na stavební úřad s datem zásahu, číslem parcely a dostupnými doklady.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková