Většina majitelů kotlů netuší, v jaké emisní třídě topí. Od září jim za to hrozí pokuta až 50 000 Kč a dotace budou nižší

S příchodem podzimu může některé majitele nemovitostí čekat opravdu nepříjemné překvapení. Jsou to ti, kteří mají starší doma modely kotlů. V případě, že neprovedou jejich modernizaci, jim totiž hrozí vysoké pokuty.
Komu hrozí vysoká pokuta
S platností od září 2024 totiž bude zcela zakázáno používání kotlů první a druhé emisní třídy. Pokud je tedy doma ještě máte, mohou vás dovést k pokutě až 50 000 Kč. Důvod? Tyto starší modely se významně podílejí na znečišťování ovzduší a neefektivitě domácích topných systémů.
Zdroj fotografie: Depositphotos S platností od září 2024 bude zcela zakázáno používání kotlů první a druhé emisní třídy. Znáte emisní třídu svého kotle?
Pokud si nejste jisti, jak si váš starý věrný topný společník stojí, rychlá kontrola u místního technika nebo nahlédnutí do dokladů o koupi vám to
objasní rychleji, než stačíte říct „emise“. Mimochodem emisní zařazení kotle je založeno na množství znečišťujících látek, které váš kotel vypouští. Čím vyšší třída, tím čistší provoz, jak uvádí web Deník. Zpočátku pokuty nehrozí
Naštěstí vše nebude zpočátku tak katastrofické, jak se zdá. Přístup vlády se totiž v tomto ohledu trochu podobá spíše přístupu rodiče, který vede batole – je přísný, ale spravedlivý.
Počáteční strategií tak určitě není pokutovat každého, kdo má zastaralý kotel. Místo toho by měla jako první přijít na scénu nápravná opatření a pomoc. Podle ministra životního prostředí Petra Hladíka je cílem spíše povzbuzovat než trestat. Obce proto budou zpočátku nabízet poradenství a informace o tom, jak získat dotace na výměnu kotlů, jak zmiňuje také web SeznamZprávy. Zdroj fotografie: Depositphotos Ačkoli se zákaz kotlů může zdát jako náročná generální oprava, jedná se o nezbytný krok k udržitelnější a efektivnější budoucnosti. Jak získat dotace a jak na ně?
Pro ty, kteří budou jednat rychle, je na stole také finanční pomoc. Majitelé domů si však musí o dotaci požádat do konce srpna, a to i v případě, že výměnu nemohou v tomto termínu dokončit. Na tento aktivní přístup bude při kontrolách nahlíženo příznivě.
A co když to nestihnete? Program „Nová zelená úsporám“ od září i nadále nabídne finanční podporu na výměnu kotlů jakékoliv emisní třídy, ovšem dostupné dotace budou nižší než dosud. Váhat se tedy rozhodně nevyplatí. A dotaci můžete získat třeba i na sběr dešťové vody, jak už Chalupáři-Zahrádkář také psali.
VIDEO Stále tápete v tom, jaké změny pro vás vlastně platí? Stručně je shrnuje tohle video
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři