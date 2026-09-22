Většina lidí platí za zahradní chodník desítky tisíc. Přitom stačí stavební odpad, kameny a jedno odpoledne práce

Tahle suma zahrnuje výkop, odvoz zeminy, dovoz štěrku, hutnění po vrstvách, spádování, obruby, třídění a řezání kamene i samotnou pokládku, zkrátka kompletní servis, za který platíte dvěma třetinami ceny práci a logistiku. Jenže právě tady se otevírá prostor pro každého, kdo má volný víkend, lopatu a ochotu si zamazat ruce. Největší úspora totiž nevzniká z žádného zázračného materiálu, ale z toho, že zemní práce, třídění suti, skládání kamenů a spárování obstará člověk sám.
Kolik stojí materiál na zahradní chodník svépomocí
Celý trik stojí na dvou pilířích: levný podklad a vlastní práce. Samotný přírodní kámen levný být nemusí, břidlicové šlapáky 20–50 cm se v české maloobchodní nabídce pohybují kolem 599–849 Kč/m², žulová kostka 5–7 cm vychází přibližně na 496 Kč/m². Pod nimi ale místo drahého drceného kameniva leží inertní recyklát.
Modelový přepočet pro chodník 0,9 × 6 metrů (5,4 m²):
Položka Spotřeba Orientační cena Břidlicové šlapáky 5,4 m² 3 230–4 580 Kč Cement 25 kg 1 pytel (spárovací verze) 121 Kč Stavební písek 25 kg 2 pytle 298 Kč Inertní recyklát 0–90 cca 1–1,5 t 66–99 Kč
Celkem za materiál se tak dostáváme zhruba na 3 700–5 100 Kč. Pokud zvolíte plné maltové lože 30–40 mm pod každým kamenem, spotřeba cementu a písku skokově naroste, přibližně na 78–103 kg cementu a 259–345 kg písku. Ale pro pěší zahradní trasu bez většího zatížení vystačí štíhlá varianta se spárováním.
Kde vzít levný podklad a proč recyklát funguje legálně
Výraz „stavební odpad“ zní podezřele, jenže
vyhláška 273/2021 Sb. výslovně umožňuje, aby inertní recyklát ze stavebních a demoličních odpadů přestal být odpadem a sloužil jako náhrada přírodního kameniva, mimo jiné právě v nestmelených vrstvách chodníků. Podmínkou je, že jde o čistou minerální frakci: beton, cihly, tašky, keramiku bez nebezpečných příměsí (katalogové kódy 17 01 01 až 17 01 07).
Nejbezpečnější zdroj představuje vlastní vytříděný vybouraný materiál určený k opětovnému použití. Kdo nic nebourá, pořídí certifikovaný recyklát v recyklačním centru, SK-EKO ho nabízí jako drcený a tříděný materiál pro podsypy, Pemelog prodává suťový recyklát 0–90 mm za 66 Kč za tunu s DPH. Za cenu jednoho oběda tak pokryjete podklad celého chodníku.
Zdroj fotografie: Foto: Freepik Jak vypadá postup krok za krokem a kolik času reálně zabere
Vytyčte trasu kolíky a provázkem. Vykopejte korýtko hluboké přibližně 16–24 cm, závisí na tloušťce kamene, maltového lože a podkladní vrstvy. V těžké jílovité půdě jděte k horní hranici a hlídejte odvod vody. Nasypte 75–100 mm zhutněného recyklátu, udusejte pěchem nebo vibrační deskou. Na zhutněný podklad naneste maltové lože v poměru 1 díl cementu na 3 díly písku, tloušťka 30–40 mm. Kameny třiďte předem podle velikosti a tvaru, osazujte gumovou paličkou, kontrolujte spád vodováhou. Spáry dotáhněte maltou a okamžitě setřete přebytky, zaschnutý cementový závoj znehodnotí povrch kamene.
Slib „za jedno odpoledne“ drží za těchto podmínek:
Krátký pěší úsek do 4–6 m² Materiál navezený a vytříděný předem Rovná trasa bez schodů a složitých řezů K dispozici pěch nebo vibrační deska
Pro začátečníka a větší plochu se čas realisticky láme do celého víkendu. I technické návody výrobců přírodního kamene mluví spíš o víkendovém projektu a zdůrazňují pečlivé třídění, kontrolu spádů a individuální usazování každého kusu.
Kdy levný podklad stačí a kdy přejít na robustnější skladbu
Pěší zahradní chodník představuje nejlehčí kategorii zatížení. Zhutněný inertní recyklát tu plní svou roli spolehlivě, životnost stojí hlavně na kvalitě zhutnění a odvodu vody, nikoli na ceně materiálu. Pokud podklad drží a voda odtéká, kameny vydrží roky bez propadů a praskání spár.
Hranice se posouvá u větších ploch a vyššího zatížení:
Terasa – přísnější kontrola spádů, dilatační spáry po 6 metrech, plnohodnotné maltové lože Příjezdová cesta – silnější kámen (5–7 cm), základ 25–30 cm, výrazně robustnější skladba; tady už „odpolední“ verze selhává
Obavy z prvního mrazu bývají přehnané. Voda při zmrznutí zvětší objem asi o 9 %, ale u typických rezidenčních spár 5–12 mm a hloubky 20–60 mm zůstává tlak malý. Praskání přichází hlavně tehdy, když se podklad hýbe nebo ve spárách stojí voda.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková